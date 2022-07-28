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Удары по Николаеву: разрушена школа, повреждены дома, есть раненый

Ирина Балачук, Катерина ТищенкоЧетверг, 28 июля 2022, 11:00
Удары по Николаеву: разрушена школа, повреждены дома, есть раненый
Последствия российских ударов по Николаеву 28 июля. Фото из Telegram Сенкевича

В результате ракетных ударов РФ по Николаеву в четверг утром пострадали учебные заведения и жилые дома, есть раненый.

Источник: городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram

Дословно: "Учебные заведения и жилые дома пострадали сегодня от ракетных ударов…

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Еще одна городская школа практически полностью разрушена. Там обрушилась часть здания. Ранение получил охранник заведения. В близлежащих частных домах выбило окна и кровлю.

Также ракета попала на территорию водной станции нашего Кораблестроительного университета, повредив складское помещение".

Детали: Сенкевич сообщил, что на территории одного из частных предприятий от попадания боеприпасов загорелись остатки шрота. Пожар оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.

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Мэр уточнил, что в настоящее время известно о повреждении двух многоэтажек.

Позже Сенкевич показал последствия российских ударов по Николаеву.  

 
Фото Из Telegram СЕнкевича 

В частности, на территории Университетской водной станции ракета попала в открытую территорию – образовалась большая воронка. 

 
Фото Из Telegram СЕнкевича 

Также частично разрушено складское помещение. 

 
Фото Из Telegram СЕнкевича 

В многоэтажных домах вокруг частично повреждены окна. 

 
Фото Из Telegram СЕнкевича 

Также выбиты окна в церкви рядом. 

 
Фото Из Telegram СЕнкевича 

Что предшествовало: Ранее в 4:35 утра Сенкевич сообщил о мощных взрывах в Николаеве.

Темы: Николаеввойна
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