Удары по Николаеву: разрушена школа, повреждены дома, есть раненый
В результате ракетных ударов РФ по Николаеву в четверг утром пострадали учебные заведения и жилые дома, есть раненый.
Источник: городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram
Дословно: "Учебные заведения и жилые дома пострадали сегодня от ракетных ударов…
Еще одна городская школа практически полностью разрушена. Там обрушилась часть здания. Ранение получил охранник заведения. В близлежащих частных домах выбило окна и кровлю.
Также ракета попала на территорию водной станции нашего Кораблестроительного университета, повредив складское помещение".
Детали: Сенкевич сообщил, что на территории одного из частных предприятий от попадания боеприпасов загорелись остатки шрота. Пожар оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.
Мэр уточнил, что в настоящее время известно о повреждении двух многоэтажек.
Позже Сенкевич показал последствия российских ударов по Николаеву.
В частности, на территории Университетской водной станции ракета попала в открытую территорию – образовалась большая воронка.
Также частично разрушено складское помещение.
В многоэтажных домах вокруг частично повреждены окна.
Также выбиты окна в церкви рядом.
Что предшествовало: Ранее в 4:35 утра Сенкевич сообщил о мощных взрывах в Николаеве.