Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни обстріляли Чугуїв, влучили у житлові будинки

Олена РощінаЧетвер, 28 липня 2022, 07:46

Вранці 28 липня російські війська обстріляли Чугуїв Харківської області – відомо про руйнування житлових будинків, інформація про постраждалих уточнюється. 

Джерело: чугуївський міський голова Галина Мінаєва

Пряма мова: "Шановна громадо! Думаю всі ви чули як розпочався сьогоднішній ранок в Чугуєві. Наразі маємо повідомлення про одразу декілька ворожих влучань у різних мікрорайонах міста. 

Вже точно відомо про руйнування житлових будинків, наявність та кількість постраждалих уточнюється". 

Деталі: Мінаєва попросила жителів міста цього дня максимально обмежити пересування містом і за можливості триматися поблизу укриттів.

Нагадаємо: Харківський голова Ігор Терехов зранку повідомив, що після опівночі було два обстріли Харкова із ЗРК С-300: один ближче до центру, другий в одному з прилеглих до нього районів. У результаті виникли дві невеликі пожежі, їх загасили.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Харківська областьвійна
Головне сьогодні

Рада підтримала закон про особливий статус поляків в Україні

Ракетний обстріл Кропивницького: 5 загиблих і багато поранених

Сенат США схвалив резолюцію з закликом оголосити Росію спонсором тероризму

СБУ взялася за митників, які випустили за кордон дружину Котвіцького з мільйонами доларів у валізах

Удар по Київщині: росіяни поцілили у військову частину, є руйнування

Виробник "Байрактар" передасть "польський" безпілотник Україні безкоштовно

Усі новини...
Харківська область
Росіяни обстріляли Харківський район: 2 поранених
Під завалами у Чугуєві знайшли тіло ще однієї загиблої – ОВА
У Чугуєві під завалами шукають ще одну особу
Останні новини
17:56
У КМДА закликали киян вакцинуватись перед спалахом COVID-19
17:44
Справа Мартиненка: екснардепу оголосили нову підозру у відмиванні коштів
17:41
Військовополоненим, які йдуть на обмін, скасовуватимуть покарання – ВР внесла зміни в ККУ і КПК
17:38
Wi-Fi, аптечка і каремат: у ДСНС озвучили вимоги до шкільних укриттів
17:29
СБУ затримала ділків, які видавали паспорти України диверсантам РФ
17:25
В Україні відновлять приватизацію держпідприємств
17:14
Росіяни заявили, що будуть роздавати свої паспорти на окупованій Харківщині
17:09
Орбан виправдався за свою тираду про "змішання рас": інколи я висловлююсь двозначно
16:44
В Україні арештували активів компаній РФ і Білорусі майже на 40 мільярдів – Нацполіція
16:43
Замість Антонівського мосту понтони: з’явилося фото, як окупанти прокладають переправу
Усі новини...