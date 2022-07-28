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Росіяни обстріляли Чугуїв, влучили у житлові будинки

Олена РощінаЧетвер, 28 липня 2022, 07:46

Вранці 28 липня російські війська обстріляли Чугуїв Харківської області – відомо про руйнування житлових будинків, інформація про постраждалих уточнюється. 

Джерело: чугуївський міський голова Галина Мінаєва

Пряма мова: "Шановна громадо! Думаю всі ви чули як розпочався сьогоднішній ранок в Чугуєві. Наразі маємо повідомлення про одразу декілька ворожих влучань у різних мікрорайонах міста. 

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Вже точно відомо про руйнування житлових будинків, наявність та кількість постраждалих уточнюється". 

Деталі: Мінаєва попросила жителів міста цього дня максимально обмежити пересування містом і за можливості триматися поблизу укриттів.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Харківський голова Ігор Терехов зранку повідомив, що після опівночі було два обстріли Харкова із ЗРК С-300: один ближче до центру, другий в одному з прилеглих до нього районів. У результаті виникли дві невеликі пожежі, їх загасили.

Теми: Харківська областьвійна
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