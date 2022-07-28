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Россияне обстреляли Чугуев, попали в жилые дома

Елена РощинаЧетверг, 28 июля 2022, 07:46

Утром 28 июля российские войска обстреляли Чугуев Харьковской области – известно о разрушении жилых домов, информация о пострадавших уточняется.

Источник: чугуевский городской глава Галина Минаева

Прямая речь: "Уважаемая община! Думаю все вы слышали как началось сегодняшнее утро в Чугуеве. Сейчас есть сообщения о сразу нескольких вражеских попаданиях в разных микрорайонах города.

Уж точно известно о разрушении жилых домов, наличие и количество пострадавших уточняется".

Детали: Минаева попросила жителей города в этот день максимально ограничить передвижение по городу и по возможности держаться вблизи укрытий.

Напомним: Харьковский глава Игорь Терехов утром сообщил, что после полуночи было два обстрела Харькова из ЗРК С-300: один ближе к центру, второй в одном из прилегающих к нему районов. В результате возникли два небольших пожара, их потушили.

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Темы: Харьковская областьвойна
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