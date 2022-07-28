Окупанти тиснуть з усіх боків, а ЗСУ тримають їх майже на одному місці – Гайдай

У Луганській області російські війська вкотре відійшли після атаки на ділянці між Білогорівкою та Верхньокам’янським.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Пряма мова: "Аби виконати завдання, ворог все частіше відправляє в атаку штурмові групи та застосовує авіацію.

Тільки із повітря росіяни завдали щонайменше чотирьох ударів. На жаль, досягли цілей дві ракети.

Наші населені пункти чотири рази були обстріляні із мінометів.

Наразі відбито шість із семи атак ворога. В чотирьох із них окупант задля посилення вогневого впливу задіяв танки. Майже повсюди росіяни вимушені були відійти із втратами. Зокрема, знову розпач на них чекав і на ділянці між Білогорівкою та Верхньокам’янським.

Окупанти тиснуть з усіх боків фронту, аби прорватися до великих міст Донеччини. Однак вже декілька тижнів ЗСУ тримають їх майже на одному місці".

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Деталі: Гайдай також повідомляє про обстановку на окупованих територіях.

Так, у Сєвєродонецьку все ще відсутні вода, газ та світло. Строки відновлення критичної інфраструктури вже неодноразово переносили, проте не в змозі перенести початок навчального року.

Крім того, окупанти оголосили про роботу чотирьох шкіл. Втім, дітей назбирали лише на одну – близько 500 осіб.

До російського вторгнення учні міста отримували знання у 20 школах, в багатьох з яких не знаходилось вільних місць.