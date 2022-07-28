Окупанти тиснуть з усіх боків, а ЗСУ тримають їх майже на одному місці – Гайдай

У Луганській області російські війська вкотре відійшли після атаки на ділянці між Білогорівкою та Верхньокам’янським.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Пряма мова: "Аби виконати завдання, ворог все частіше відправляє в атаку штурмові групи та застосовує авіацію.

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Тільки із повітря росіяни завдали щонайменше чотирьох ударів. На жаль, досягли цілей дві ракети.

Наші населені пункти чотири рази були обстріляні із мінометів.

Наразі відбито шість із семи атак ворога. В чотирьох із них окупант задля посилення вогневого впливу задіяв танки. Майже повсюди росіяни вимушені були відійти із втратами. Зокрема, знову розпач на них чекав і на ділянці між Білогорівкою та Верхньокам’янським.

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Окупанти тиснуть з усіх боків фронту, аби прорватися до великих міст Донеччини. Однак вже декілька тижнів ЗСУ тримають їх майже на одному місці".

Деталі: Гайдай також повідомляє про обстановку на окупованих територіях.

Так, у Сєвєродонецьку все ще відсутні вода, газ та світло. Строки відновлення критичної інфраструктури вже неодноразово переносили, проте не в змозі перенести початок навчального року.

Крім того, окупанти оголосили про роботу чотирьох шкіл. Втім, дітей назбирали лише на одну – близько 500 осіб.

До російського вторгнення учні міста отримували знання у 20 школах, в багатьох з яких не знаходилось вільних місць.