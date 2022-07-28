Оккупанты давят со всех сторон, а ВСУ держат их почти на одном месте – Гайдай
В Луганской области российские войска в очередной раз отошли после атаки на участке между Белогоровкой и Верхнекаменским.
Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай
Прямая речь: "Чтобы выполнить задание, враг все чаще отправляет в атаку штурмовые группы и применяет авиацию.
Только с воздуха россияне нанесли не менее четырех ударов. К сожалению, достигли целей две ракеты.
Наши населенные пункты четырежды были обстреляны из минометов.
В настоящее время отражены шесть из семи атак врага. В четырех из них оккупант для усиления огневого воздействия задействовал танки. Почти повсюду россияне были вынуждены отойти с потерями. В частности, снова отчаяние их ожидало и на участке между Белогоровкой и Верхнекаменским.
Оккупанты давят со всех сторон фронта, чтобы прорваться в большие города Донетчины. Однако уже несколько недель ВСУ держат их почти на одном месте".
Детали: Гайдай также сообщает об обстановке на оккупированных территориях.
Так, в Северодонецке все еще отсутствуют вода, газ и свет. Сроки восстановления критической инфраструктуры уже неоднократно переносили, однако невозможно перенести начало учебного года.
Кроме того, оккупанты объявили о работе четырех школ. Впрочем, детей собрали только на одну – около 500 человек.
До российского вторжения ученики города получали знания в 20 школах, во многих из которых не находилось свободных мест.