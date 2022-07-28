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Оккупанты давят со всех сторон, а ВСУ держат их почти на одном месте – Гайдай

Четверг, 28 июля 2022, 08:11
Луганщина, фото Сергея Гайдая

В Луганской области российские войска в очередной раз отошли после атаки на участке между Белогоровкой и Верхнекаменским.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Прямая речь: "Чтобы выполнить задание, враг все чаще отправляет в атаку штурмовые группы и применяет авиацию.

Только с воздуха россияне нанесли не менее четырех ударов. К сожалению, достигли целей две ракеты.

Наши населенные пункты четырежды были обстреляны из минометов.

В настоящее время отражены шесть из семи атак врага. В четырех из них оккупант для усиления огневого воздействия задействовал танки. Почти повсюду россияне были вынуждены отойти с потерями. В частности, снова отчаяние их ожидало и на участке между Белогоровкой и Верхнекаменским.

Оккупанты давят со всех сторон фронта, чтобы прорваться в большие города Донетчины. Однако уже несколько недель ВСУ держат их почти на одном месте".

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Детали: Гайдай также сообщает об обстановке на оккупированных территориях.

Так, в Северодонецке все еще отсутствуют вода, газ и свет. Сроки восстановления критической инфраструктуры уже неоднократно переносили, однако невозможно перенести начало учебного года.

Кроме того, оккупанты объявили о работе четырех школ. Впрочем, детей собрали только на одну – около 500 человек.

До российского вторжения ученики города получали знания в 20 школах, во многих из которых не находилось свободных мест.

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