На Донеччині росіяни за день вбили 5 і поранили 8 цивільних – ОВА
Четвер, 28 липня 2022, 08:34
У середу внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули 5 цивільних осіб, ще 8 дістали поранень.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram
Дослівно: "За 27 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини — 2 в Авдіївці, 1 у Нью-Йорку, 1 у Бахмуті та 1 у Соледарі.
Ще 8 людей отримали поранення".
Деталі: Кириленко традиційно нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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