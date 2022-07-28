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На Донеччині росіяни за день вбили 5 і поранили 8 цивільних – ОВА

Катерина ТищенкоЧетвер, 28 липня 2022, 08:34
Загиблі та поранені на Донеччині станом на ранок 28 липня, графіка з Telegram Кириленка

У середу внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули 5 цивільних осіб, ще 8 дістали поранень.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram

Дослівно: "За 27 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини — 2 в Авдіївці, 1 у Нью-Йорку, 1 у Бахмуті та 1 у Соледарі.

Ще 8 людей отримали поранення".

Деталі: Кириленко традиційно нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Теми: Донецька область
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