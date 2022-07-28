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В Донецкой области россияне за день убили 5 и ранили 8 гражданских – ОВА

Катерина ТищенкоЧетверг, 28 июля 2022, 08:34
В Донецкой области россияне за день убили 5 и ранили 8 гражданских – ОВА
Погибшие и раненые в Донецкой области по состоянию на утро 28 июля, графика с Telegram Кириленко

В среду в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 5 гражданских лиц, еще 8 получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 27 июля россияне убили 5 мирных жителей Донецкой области — 2 в Авдеевке, 1 в Нью-Йорке, 1 в Бахмуте и 1 в Соледаре.

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Еще 8 человек получили ранения".

Детали: Кириленко традиционно напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая область
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