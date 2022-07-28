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Прикордонники контролюють межі Чернігівщини, але мешканців просять не заходити в ліс

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 липня 2022, 08:43
Прикордонники контролюють межі Чернігівщини, але мешканців просять не заходити в ліс
В'ячеслав Чаус

Державна прикордонна служба України контролює ситуацію на кордоні Чернігівщини, місцевих жителів наполегливо закликають не відвідувати ліси.

Джерело: голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні ми всі прокинулися дуже рано і це прокидання було дуже тривожним, було чути вибухи, приходи. На сьогодні більше 10 прильотів по території Чернігівської області. Зараз не буду казати де, з міркувань безпеки. Інформація щодо жертв та руйнувань уточняється, це зараз не можу коментувати.

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Таким чином ворог вітає нас з Днем української Державності. Ми люди вдячні і обов’язково ворогу за це віддячимо".

Деталі: Голова ОВА наполегливо просить мешканців не нехтувати сигналами оповіщення щодо тривоги і максимально за можливості спускатися в укриття.

Він наголосив, що отримує багато питань щодо ситуації на кордоні. Зокрема жителів Чернігівщини цікавить, чи не розпочалася друга фаза наземної операції ворогів.

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За словами Чауса, станом на 7:12 на кордоні ситуація контрольована. Нинішні обстріли прикордоння такі самі, як були останні кілька місяців. Державна прикордонна служба України контролює ситуацію на державному кордоні.

Пряма мова: "Додатково хочу звернутися до мешканців Чернігівщини щодо заборони відвідування лісів. Я вас дуже прошу, шановні чернігівці, особливо це стосується північних наших громад, не нехтувати цією забороною.

Це дуже важливо, адже є ризик для життя і здоров’я. Ми теж готуємося зустрічати ворога, якщо він надумає вдруге йти до нас. Тому, будь ласка, не відвідуйте ліси".

Теми: Чернігівська областьвійна
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