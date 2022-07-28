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Пограничники контролируют границы Черниговщины, но жителей просят не заходить в лес

Валентина РоманенкоЧетверг, 28 июля 2022, 08:43
Вячеслав Чаус

Государственная пограничная служба Украины контролирует ситуацию на границе Черниговщины, местные жители настойчиво призывают не посещать леса.

Источник: глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram

Прямая речь: "Сегодня мы все проснулись очень рано и это пробуждение было очень тревожным, было слышно взрывы, приходы. На сегодняшний день более 10 прилетов по территории Черниговской области. Сейчас не буду говорить где, из соображений безопасности. Информация о жертвах и разрушениях уточняется, это сейчас не могу комментировать.

Таким образом, враг поздравляет нас с Днем украинской Государственности. Мы люди благодарные и обязательно врага за это отблагодарим".

Детали: Глава ОВА настойчиво просит жителей не пренебрегать сигналами оповещения о тревоге и максимально по возможности спускаться в укрытие.

Он подчеркнул, что получает много вопросов по ситуации на границе. В частности, жителей Черниговщины интересует, не началась ли вторая фаза наземной операции врагов.

По словам Чауса, на 7:12 на границе ситуация контролируемая. Нынешние обстрелы приграничья такие же, как были последние несколько месяцев. Государственная пограничная служба Украины контролирует ситуацию на государственной границе.

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Прямая речь: "Дополнительно хочу обратиться к жителям Черниговщины по поводу запрета посещения лесов. Я вас очень прошу, уважаемые черниговцы, особенно это касается северных наших общин, не пренебрегать этим запретом.

Это очень важно, ведь есть риск для жизни и здоровья. Мы тоже готовимся встречать врага, если он вздумает во второй раз идти к нам. Поэтому, пожалуйста, не посещайте леса".

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Темы: Черниговская областьвойна
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