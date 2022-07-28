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США обіцяють "діяти швидко" проти намагань РФ анексувати нові території України

"Європейська правда"Четвер, 28 липня 2022, 08:43
Ентоні Блінкен, фото Getty Images

Сполучені Штати очікують, що московські ставленики проведуть фіктивні референдуми з метою анексії частини України.

Про це заявив у середу держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

За його словами, США "повинні і діятимуть швидко, щоб дати зрозуміти Росії, що ця тактика не спрацює".

"Встановлені Росією лідери проведуть фіктивні референдуми, щоб вигадати, що люди в цих місцях хочуть приєднатися до Росії. Потім вони використають ці фальшиві голоси, щоб стверджувати, що анексія цих регіонів є законною", — сказав Блінкен.

Головний дипломат США заявив, що "силова анексія території суверенної та незалежної країни є грубим порушенням Статуту ООН".

"Члени міжнародної спільноти, які взяли на себе зобов’язання підтримувати хартію та міжнародне право, несуть відповідальність за засудження цих планів російського уряду та дадуть зрозуміти, що вони ніколи не визнають ці незаконні дії", — сказав він.

"Інакше ніхто не може стверджувати, що буде здивований, коли Росія виконає свої плани або якщо інші країни наслідують її приклад у майбутньому".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, представник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко вважає, що заяви глави МЗС Росії Сєргєя Лаврова про нібито небажання Києва вести переговори з Москвою спрямовані на зрив контрнаступу Збройних Сил на півдні.

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Теми: СШАРосіяреферендуманексія
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