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США обещают "действовать быстро" против попыток РФ аннексировать новые территории Украины

"Европейская правда"Четверг, 28 июля 2022, 08:43
США обещают действовать быстро против попыток РФ аннексировать новые территории Украины
Энтони Блинкен, фото Getty Images

Соединенные Штаты ожидают, что московские ставленники проведут фиктивные референдумы в целях аннексии части Украины.

Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

По его словам, США "должны и будут действовать быстро, чтобы дать понять России, что эта тактика не сработает".

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"Установленные Россией лидеры проведут фиктивные референдумы, чтобы придумать, что люди в этих местах хотят присоединиться к России. Затем они используют эти фальшивые голоса, чтобы утверждать, что аннексия этих регионов законна", — сказал Блинкен.

Главный дипломат США заявил, что "силовая аннексия территории суверенной и независимой страны является грубым нарушением Устава ООН".

"Члены международного сообщества, взявшие на себя обязательство поддерживать хартию и международное право, несут ответственность за осуждение этих планов российского правительства и дадут понять, что они никогда не признают эти незаконные действия", — сказал он.

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"Иначе никто не может утверждать, что будет удивлен, когда Россия выполнит свои планы или если другие страны следуют ее примеру в будущем".

Напомним, представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко считает, что заявления главы МИД России Сергея Лаврова о якобы нежелании Киева вести переговоры с Москвой направлены на срыв контрнаступления Вооруженных Сил на юге.

Темы: СШАРосcияреферендуманнексия
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