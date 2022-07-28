Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США обещают "действовать быстро" против попыток РФ аннексировать новые территории Украины

"Европейская правда"Четверг, 28 июля 2022, 08:43
Энтони Блинкен, фото Getty Images

Соединенные Штаты ожидают, что московские ставленники проведут фиктивные референдумы в целях аннексии части Украины.

Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

По его словам, США "должны и будут действовать быстро, чтобы дать понять России, что эта тактика не сработает".

"Установленные Россией лидеры проведут фиктивные референдумы, чтобы придумать, что люди в этих местах хотят присоединиться к России. Затем они используют эти фальшивые голоса, чтобы утверждать, что аннексия этих регионов законна", — сказал Блинкен.

Главный дипломат США заявил, что "силовая аннексия территории суверенной и независимой страны является грубым нарушением Устава ООН".

"Члены международного сообщества, взявшие на себя обязательство поддерживать хартию и международное право, несут ответственность за осуждение этих планов российского правительства и дадут понять, что они никогда не признают эти незаконные действия", — сказал он.

"Иначе никто не может утверждать, что будет удивлен, когда Россия выполнит свои планы или если другие страны следуют ее примеру в будущем".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко считает, что заявления главы МИД России Сергея Лаврова о якобы нежелании Киева вести переговоры с Москвой направлены на срыв контрнаступления Вооруженных Сил на юге.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: СШАРосcияреферендуманнексия
Главное сегодня

Зеленский прокомментировал лишение гражданства Корбана

Идущим на обмен военнопленным будут отменять наказание – ВР внесла изменения в УКУ и УПК

Рада поддержала закон об особом статусе поляков в Украине

Ракетный обстрел Кропивницкого: 5 погибших и много раненых

Сенат США одобрил резолюцию с призывом объявить Россию спонсором терроризма

СБУ взялась за таможенников, выпустивших за границу жену Котвицкого с чемоданами валюты

Все новости...
США
Администрация Байдена: Более 75 тысяч россиян были убиты или ранены на войне в Украине
Блинкен впервые с начала войны поговорит с Лавровым – не об Украине
США перебрасывают шесть истребителей F-22 в Польшу
Последние новости
18:17
Зеленский прокомментировал лишение гражданства Корбана
18:13
В правительстве предлагают ввести комплексный экзамен для получения гражданства Украины
18:11
В Херсоне вдвое выросли цены после закрытия Антоновского моста – СМИ
18:06
Литва предоставит Украине 10 бронемашин, боеприпасы и антидроны
18:04
фотоВ Запорожье BMW смял припаркованные авто и сбил 6 человек: 2 погибли
17:59
Coca-Cola перестанет выпускать напиток Sprite в зеленых бутылках: ради экологии
17:59
фотоСБУ задержала дельцов, выдававших паспорта Украины диверсантам РФ
17:56
В КГГА призвали киевлян вакцинироваться перед вспышкой COVID-19
17:44
Дело Мартыненко: экснардепу объявили новое подозрение в отмывании денег
17:41
Идущим на обмен военнопленным будут отменять наказание – ВР внесла изменения в УКУ и УПК
Все новости...