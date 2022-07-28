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За добу ЗСУ ліквідували ще 160 окупантів – Генштаб

Катерина ТищенкоЧетвер, 28 липня 2022, 10:02
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Від початку повномасштабної війни проти України ЗСУ ліквідували 40230 російських військових.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ станом на ранок четверга

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 липня орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 40230 (+160) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1742 (+4) одиниць,
  • бойових броньованих машин ‒ 3979 (+8) одиниць,
  • артилерійських систем – 894 (+11) одиниць,
  • РСЗВ – 258 (+0) одиниць,
  • засоби ППО – 117 (+0) одиниць,
  • літаків – 222 (+0) одиниць,
  • гелікоптерів – 190 (+0) одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 729 (+3),
  • крилаті ракети – 174 (+0),
  • кораблі/катери – 15 (+0) одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2854 (+7) одиниць,
  • спеціальна техніка – 75 (+0) одиниць.
 

У Генштабі зазначили, що найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку. Дані уточнюються.

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Теми: Генштабвійна
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