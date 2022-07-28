За добу ЗСУ ліквідували ще 160 окупантів – Генштаб
Четвер, 28 липня 2022, 10:02
Від початку повномасштабної війни проти України ЗСУ ліквідували 40230 російських військових.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ станом на ранок четверга
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 липня орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 40230 (+160) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1742 (+4) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 3979 (+8) одиниць,
- артилерійських систем – 894 (+11) одиниць,
- РСЗВ – 258 (+0) одиниць,
- засоби ППО – 117 (+0) одиниць,
- літаків – 222 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 190 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 729 (+3),
- крилаті ракети – 174 (+0),
- кораблі/катери – 15 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2854 (+7) одиниць,
- спеціальна техніка – 75 (+0) одиниць.
У Генштабі зазначили, що найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку. Дані уточнюються.
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