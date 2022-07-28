За добу ЗСУ ліквідували ще 160 окупантів – Генштаб

Від початку повномасштабної війни проти України ЗСУ ліквідували 40230 російських військових.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ станом на ранок четверга

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 липня орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 40230 (+160) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1742 (+4) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 3979 (+8) одиниць,

артилерійських систем – 894 (+11) одиниць,

РСЗВ – 258 (+0) одиниць,

засоби ППО – 117 (+0) одиниць,

літаків – 222 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 190 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 729 (+3),

крилаті ракети – 174 (+0),

кораблі/катери – 15 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2854 (+7) одиниць,

спеціальна техніка – 75 (+0) одиниць.

У Генштабі зазначили, що найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку. Дані уточнюються.