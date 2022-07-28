Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

За добу ЗСУ ліквідували ще 160 окупантів – Генштаб

Катерина ТищенкоЧетвер, 28 липня 2022, 10:02
За добу ЗСУ ліквідували ще 160 окупантів – Генштаб
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Від початку повномасштабної війни проти України ЗСУ ліквідували 40230 російських військових.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ станом на ранок четверга

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 липня орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу ‒ близько 40230 (+160) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1742 (+4) одиниць,
  • бойових броньованих машин ‒ 3979 (+8) одиниць,
  • артилерійських систем – 894 (+11) одиниць,
  • РСЗВ – 258 (+0) одиниць,
  • засоби ППО – 117 (+0) одиниць,
  • літаків – 222 (+0) одиниць,
  • гелікоптерів – 190 (+0) одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 729 (+3),
  • крилаті ракети – 174 (+0),
  • кораблі/катери – 15 (+0) одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2854 (+7) одиниць,
  • спеціальна техніка – 75 (+0) одиниць.
 

У Генштабі зазначили, що найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку. Дані уточнюються.

Теми: Генштабвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Генштаб
Сили оборони знищили ще 470 окупантів і 23 танки ворога
Авіація завдала 14 ударів по районах скупчення ворога – зведення
ЗСУ продовжують стримувати наступ ворога під Мар'їнкою – Генштаб
Останні новини
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
Усі новини...
Реклама: