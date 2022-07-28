Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

За сутки ВСУ ликвидировали еще 160 оккупантов – Генштаб

Катерина ТищенкоЧетверг, 28 июля 2022, 10:02
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

С начала полномасштабной войны против Украины ВСУ ликвидировали 40 230 российских военных.

Источник: данные Генштаба ВСУ по состоянию на утро четверга

Детали: Общие боевые потери противника с 24 февраля по 28 июля ориентировочно составили:

  • личного состава – около 40230 (+160) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1742 (+4) единиц,
  • боевых бронированных машин – 3979 (+8) единиц,
  • артиллерийских систем – 894 (+11) единиц,
  • РСЗО – 258 (+0) единиц,
  • средства ПВО – 117 (+0) единиц,
  • самолетов – 222 (+0) единиц,
  • вертолетов – 190 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 729 (+3),
  • крылатые ракеты – 174 (+0),
  • корабли/катера – 15 (+0) единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2854 (+7) единиц,
  • специальная техника – 75 (+0) единиц.
 

В Генштабе отметили, что наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении. Данные уточняются.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Генштабвойна
Главное сегодня

Зеленский прокомментировал лишение гражданства Корбана

Идущим на обмен военнопленным будут отменять наказание – ВР внесла изменения в УКУ и УПК

Рада поддержала закон об особом статусе поляков в Украине

Ракетный обстрел Кропивницкого: 5 погибших и много раненых

Сенат США одобрил резолюцию с призывом объявить Россию спонсором терроризма

СБУ взялась за таможенников, выпустивших за границу жену Котвицкого с чемоданами валюты

Все новости...
Генштаб
РФ усиливает контрразведку у границы с Украиной и добавляет силы на Запорожское направление – Генштаб
На отдельных участках оккупанты пробовали штурмовать, но понесли потери и отошли – Генштаб
Возле Углегорской ТЭС враг имеет частичный успех, на других направлениях несет потери – сводка
Последние новости
20:02
В Украине создадут Колледж Европы – Зеленский
19:55
Молдова продлила еще на 60 дней чрезвычайное положение из-за войны в Украине
19:49
В Коблево два человека подорвались на мине в море – Ким
19:39
В Турции считают, что "зерновое соглашение" приблизит Украину и Россию к миру
19:36
Креативный директор Balenciaga стал амбассадором платформы United24
19:27
ЕС с субботы увеличит импорт электроэнергии из Украины в 2,5 раза
19:21
По Кропивницкому россияне ударили "Искандерами" - Воздушные силы
19:20
В районе Песков россияне при попытке штурма переоделись в форму ВСУ – Генштаб
19:18
Скандальное поведение фанатов "Фенербахче": УЕФА открыла дисциплинарное производство
19:11
"Принуждением и не пахнет": Андрющенко рассказал о "переаттестации" учителей-коллаборантов
Все новости...