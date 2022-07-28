За сутки ВСУ ликвидировали еще 160 оккупантов – Генштаб
Четверг, 28 июля 2022, 10:02
С начала полномасштабной войны против Украины ВСУ ликвидировали 40 230 российских военных.
Источник: данные Генштаба ВСУ по состоянию на утро четверга
Детали: Общие боевые потери противника с 24 февраля по 28 июля ориентировочно составили:
- личного состава – около 40230 (+160) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1742 (+4) единиц,
- боевых бронированных машин – 3979 (+8) единиц,
- артиллерийских систем – 894 (+11) единиц,
- РСЗО – 258 (+0) единиц,
- средства ПВО – 117 (+0) единиц,
- самолетов – 222 (+0) единиц,
- вертолетов – 190 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 729 (+3),
- крылатые ракеты – 174 (+0),
- корабли/катера – 15 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2854 (+7) единиц,
- специальная техника – 75 (+0) единиц.
В Генштабе отметили, что наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении. Данные уточняются.
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