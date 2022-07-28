За сутки ВСУ ликвидировали еще 160 оккупантов – Генштаб

С начала полномасштабной войны против Украины ВСУ ликвидировали 40 230 российских военных.

Источник: данные Генштаба ВСУ по состоянию на утро четверга

Детали: Общие боевые потери противника с 24 февраля по 28 июля ориентировочно составили:

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личного состава – около 40230 (+160) человек ликвидировано,

танков ‒ 1742 (+4) единиц,

боевых бронированных машин – 3979 (+8) единиц,

артиллерийских систем – 894 (+11) единиц,

РСЗО – 258 (+0) единиц,

средства ПВО – 117 (+0) единиц,

самолетов – 222 (+0) единиц,

вертолетов – 190 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 729 (+3),

крылатые ракеты – 174 (+0),

корабли/катера – 15 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2854 (+7) единиц,

специальная техника – 75 (+0) единиц.

В Генштабе отметили, что наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении. Данные уточняются.