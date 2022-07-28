Сумщина: росіяни обстріляли дві громади біля кордону

На фото – наслідки російських обстрілів Сумщини 26 липня. Фото з Telegram Живицького

Вранці 28 липня росіяни обстріляли з мінометів дві громади поблизу кордону у Сумській області.

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram

Пряма мова Живицького: "Майже о 6 ранку росіяни обстріляли Хотінську громаду з міномету. 5 прильотів. О 8:30 був мінометний обстріл Краснопільської громади. 15 прильотів".

Реклама:

Деталі: Голова ОВА зазначив, що в усіх випадках жертв та руйнувань немає.

Він також додав, що після опівночі росіяни обстріляли з мінометів одне з сіл Есманьської громади – було 6 прильотів, без постраждалих.

За словами Живицького з 10 до 13:00 28 липня у Сумському районі будуть працювати вибухотехніки ДСНС.