Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сумщина: россияне обстреляли две общины возле границы

Ирина БалачукЧетверг, 28 июля 2022, 10:38
Сумщина: россияне обстреляли две общины возле границы
На фото – последствия российских обстрелов Сумщины 26 июля. Фото из Telegram Живицкого

Утром 28 июля россияне обстреляли из минометов две общины возле границы в Сумской области.

Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram

Прямая речь Живицкого: "Почти в 6 утра россияне обстреляли Хотинскую общину из миномета. 5 прилетов. В 8:30 был минометный обстрел Краснопольской общины. 15 прилетов".

Реклама:

Детали: Глава ОВА отметил, что во всех случаях жертв и разрушений нет.

Он также добавил, что после полуночи россияне обстреляли из минометов одно из сел Эсманьской общины – было 6 прилетов, без пострадавших.

По словам Живицкого, с 10 до 13:00 28 июля в Сумском районе будут работать взрывотехники ГСЧС.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Сумская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Сумская область
На Сумщине в результате обстрела пострадали три человека
Россияне атаковали Сумскую область НАР, сбрасывали мины
Россияне за сутки 19 раз обстреляли Сумскую область
Последние новости
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
Все новости...
Реклама: