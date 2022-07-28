Сумщина: россияне обстреляли две общины возле границы

На фото – последствия российских обстрелов Сумщины 26 июля. Фото из Telegram Живицкого

Утром 28 июля россияне обстреляли из минометов две общины возле границы в Сумской области.

Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram

Прямая речь Живицкого: "Почти в 6 утра россияне обстреляли Хотинскую общину из миномета. 5 прилетов. В 8:30 был минометный обстрел Краснопольской общины. 15 прилетов".

Детали: Глава ОВА отметил, что во всех случаях жертв и разрушений нет.

Он также добавил, что после полуночи россияне обстреляли из минометов одно из сел Эсманьской общины – было 6 прилетов, без пострадавших.

По словам Живицкого, с 10 до 13:00 28 июля в Сумском районе будут работать взрывотехники ГСЧС.