Зима близько: Верещук закликала донеччан готуватися до евакуації

Віцепрем'єр, міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала донеччан готуватися до евакуації.

Джерело: Верещук у Telegram

Пряма мова: "На Донеччині тривають бої. Ворог продовжує цілеспрямовано руйнувати цивільну інфраструктуру: немає газопостачання, можливі проблеми з електро- та водопостачанням. Попереду осінньо-зимовий період. Тому, людей треба перевозити до більш безпечних регіонів. Особливо жінок, дітей, людей похилого віку, а також хворих і маломобільних.

Отже, готуємо мешканців Донецької області до евакуації! Створено штаб, розгортаємо сили та засоби. Області в центрі та на заході країни готуються приймати наших людей зі сходу".

Деталі: Віцепрем'єрка звернулася до мешканців Донеччини із застереженнями та наполегливим проханням не наражати себе на небезпеку.

Якщо не евакуюватися, коли це можливо, потім можна опинитися в ситуації, коли без електрики й води, без тепла та зв’язку, без ліків та їжі, під обстрілами, наражаєте себе та своїх близьких на смертельну небезпеку.

"Немає причин так робити. Евакуюйтеся. Вчасно", - наголосила Верещук.