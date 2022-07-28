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Зима близко: Верещук призвала дончан готовиться к эвакуации

Валентина РоманенкоЧетверг, 28 июля 2022, 11:29
Ирина Верещук. фото из ее Telegram

Вице-премьер, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала дончан готовиться к эвакуации.

Источник: Верещук в Telegram

Прямая речь: "На Донетчине продолжаются бои. Враг продолжает целенаправленно разрушать гражданскую инфраструктуру: нет газоснабжения, возможны проблемы с электро- и водоснабжением. Впереди осенне-зимний период. Поэтому людей надо перевозить в более безопасные регионы. Особенно женщин, детей, людей пожилого возраста, а также больных и маломобильных.

Итак, готовим жителей Донецкой области к эвакуации! Созданы штаб, разворачиваем силы и средства. Области в центре и на западе страны готовятся принимать наших людей с востока".

Детали: Вице-премьер обратилась к жителям Донецкой области с предостережениями и настойчивой просьбой не подвергать себя опасности.

Если не эвакуироваться, когда это возможно, потом можно оказаться в ситуации, когда без электричества и воды, без тепла и связи, без лекарств и пищи, под обстрелами, вы подвергаете себя и своих близких смертельной опасности.

"Нет причин так делать. Эвакуируйтесь. Вовремя", - подчеркнула Верещук.

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Темы: эвакуацияДонецкая областьвойна
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