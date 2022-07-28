Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зима близко: Верещук призвала дончан готовиться к эвакуации

Валентина РоманенкоЧетверг, 28 июля 2022, 11:29
Зима близко: Верещук призвала дончан готовиться к эвакуации
Ирина Верещук. фото из ее Telegram

Вице-премьер, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала дончан готовиться к эвакуации.

Источник: Верещук в Telegram

Прямая речь: "На Донетчине продолжаются бои. Враг продолжает целенаправленно разрушать гражданскую инфраструктуру: нет газоснабжения, возможны проблемы с электро- и водоснабжением. Впереди осенне-зимний период. Поэтому людей надо перевозить в более безопасные регионы. Особенно женщин, детей, людей пожилого возраста, а также больных и маломобильных.

Реклама:

Итак, готовим жителей Донецкой области к эвакуации! Созданы штаб, разворачиваем силы и средства. Области в центре и на западе страны готовятся принимать наших людей с востока".

Детали: Вице-премьер обратилась к жителям Донецкой области с предостережениями и настойчивой просьбой не подвергать себя опасности.

Если не эвакуироваться, когда это возможно, потом можно оказаться в ситуации, когда без электричества и воды, без тепла и связи, без лекарств и пищи, под обстрелами, вы подвергаете себя и своих близких смертельной опасности.

ВИДЕО ДНЯ

"Нет причин так делать. Эвакуируйтесь. Вовремя", - подчеркнула Верещук.

Темы: эвакуацияДонецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
эвакуация
В Москве отменили более 20 авиарейсов и эвакуируют Киевский вокзал
"Киць, пожалуйста, поехали, пока есть возможность". Как гражданские решаются во второй раз выезжать из-под Купянска
Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района
Последние новости
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
Все новости...
Реклама: