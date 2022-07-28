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"Бойові" виплати ще опрацьовують, Міноборони просить трохи почекати

Олена РощінаЧетвер, 28 липня 2022, 11:41
Ганна Маляр, фото Міноборони

У Міністерстві оборони запевняють, що військовослужбовці отримають додаткові виплати за виконання бойових завдань найближчим часом.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр на брифінгу 28 липня

Пряма мова: "Виплати щомісячного грошового забезпечення, тобто посадових окладів, виплати за звання, вислугу років були перераховані Міноборони до військових частин вчасно і в повному обсязі.

Додаткові виплати – або, як їх називають зараз, бойові, 30 тисяч і 100 тисяч – зараз ще продовжують опрацьовуватись, тому що це величезні обсяги проплат. Вони триватимуть ще декілька днів. Ті, хто досі не отримав ці гроші, не хвилюйтесь, почекайте ще трішечки – і ви отримаєте всі ці виплати". 

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Теми: арміягрошіМіноборони
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