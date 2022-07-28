"Боевые" выплаты еще обрабатывают, Минобороны просит немного подождать

В Министерстве обороны уверяют, что военнослужащие получат дополнительные выплаты за выполнение боевых задач в ближайшее время.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр на брифинге 28 июля

Прямая речь: "Выплаты ежемесячного денежного довольствия, то есть должностных окладов, выплаты за звание, выслугу лет были перечислены Минобороны в воинские части вовремя и в полном объеме.

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Дополнительные выплаты – или, как их называют сейчас, боевые, 30 тысяч и 100 тысяч – сейчас еще продолжают обрабатываться, потому что это огромные объемы проплат. Они продлятся еще несколько дней. Те, кто до сих пор не получил эти деньги, не волнуйтесь, подождите еще немного – и вы получите все эти выплаты".