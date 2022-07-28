Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Боевые" выплаты еще обрабатывают, Минобороны просит немного подождать

Елена РощинаЧетверг, 28 июля 2022, 11:41
Анна Маляр, фото Минобороны

В Министерстве обороны уверяют, что военнослужащие получат дополнительные выплаты за выполнение боевых задач в ближайшее время.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр на брифинге 28 июля

Прямая речь: "Выплаты ежемесячного денежного довольствия, то есть должностных окладов, выплаты за звание, выслугу лет были перечислены Минобороны в воинские части вовремя и в полном объеме.

Дополнительные выплаты – или, как их называют сейчас, боевые, 30 тысяч и 100 тысяч – сейчас еще продолжают обрабатываться, потому что это огромные объемы проплат. Они продлятся еще несколько дней. Те, кто до сих пор не получил эти деньги, не волнуйтесь, подождите еще немного – и вы получите все эти выплаты".

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: армияденьгиМинобороны
Главное сегодня

Оккупанты ударили по Николаеву, били по пункту выдачи гуманитарной помощи

В районе Песков россияне при попытке штурма переоделись в форму ВСУ – Генштаб

Зеленский подтвердил лишение гражданства Корбана

Идущим на обмен военнопленным будут отменять наказание – ВР внесла изменения в УКУ и УПК

Рада поддержала закон об особом статусе поляков в Украине

Сенат США одобрил резолюцию с призывом объявить Россию спонсором терроризма

Все новости...
армия
Крымчане, принудительно призванные в армию РФ, – не преступники, а жертвы – прокуратура
Франция передает 10 тысяч ноутбуков украинским медикам
В Бундестаге обвинили Польшу в завышенных ожиданиях по поставкам танков
Последние новости
21:43
Премьер Болгарии рассказал о влиянии России в стране и подрывной работе посольства РФ
21:28
В МИД Румынии отреагировали на карту Медведева с мечтами о разделе Украины
21:18
Чехия вслед за Румынией идет из российских инвестиционных банков
21:08
"Нафтогаз" получил разрешение от АМКУ присоединить шесть ТЭЦ
20:55
видеоВ Винницкой области священник московского патриархата избил крестом отца ПЦУ
20:55
фотоРоссияне обстреляли Бахмут: 3 погибших и 3 раненых
20:50
Оккупанты ударили по Николаеву, били по пункту выдачи гуманитарной помощи
20:29
В Конгрессе США говорят о наличии поддержки передачи Украине дальнобойных ракет для HIMARS
20:14
Экс-жена Боголюбова отсудила в Приватбанке $18 миллионов – банк подает кассацию
20:02
В Украине создадут Колледж Европы – Зеленский
Все новости...