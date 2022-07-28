У Кропивницькому пролунали вибухи
Четвер, 28 липня 2022, 12:39
У місті Кропивницький опівдні 28 липня пролунали вибухи.
Джерело: Суспільне Кропивницький і голова Кіровоградської ОДА (ОВА) Андрій Райкович
Деталі: "Суспільне" повідомило, що в Кропивницькому пролунали два вибухи.
Андрій Райкович написав, що "обстановка неспокійна", а згодом уточнив, що був ракетний удар.
Пряма мова голови ОВА: "Ракетний удар по Кропивницькому! Відповідні служби вже працюють. Категорично прошу усіх залишатись в укриттях до завершення тривоги! Настійливо прошу не публікувати жодної інформації. Всі подробиці згодом".
Деталі: Повітряна тривога в Кіровоградській області тривала з 12:21 до 12:56.
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