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У Кропивницькому пролунали вибухи

Олена РощінаЧетвер, 28 липня 2022, 12:39

У місті Кропивницький опівдні 28 липня пролунали вибухи.

Джерело: Суспільне Кропивницький і голова Кіровоградської ОДА (ОВА) Андрій Райкович

Деталі: "Суспільне" повідомило, що в Кропивницькому пролунали два вибухи.

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Андрій Райкович написав, що "обстановка неспокійна", а згодом уточнив, що був ракетний удар. 

Пряма мова голови ОВА: "Ракетний удар по Кропивницькому! Відповідні служби вже працюють. Категорично прошу усіх залишатись в укриттях до завершення тривоги! Настійливо прошу не публікувати жодної інформації. Всі подробиці згодом".

Деталі: Повітряна тривога в Кіровоградській області тривала з 12:21 до 12:56.

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Теми: КропивницькийКіровоградська областьвійна
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