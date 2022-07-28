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В Кропивницком прогремели взрывы

Елена РощинаЧетверг, 28 июля 2022, 12:39

В городе Кропивницкий в полдень 28 июля прогремели взрывы.

Источник: Суспільне Кропивницький и глава Кировоградской ОГА (ОВА) Андрей Райкович

Детали: "Суспільне" сообщило, что в Кропивницком прогремели два взрыва.

Андрей Райкович написал, что "обстановка неспокойная", а затем уточнил, что был ракетный удар.

Прямая речь главы ОВА: "Ракетный удар по Кропивницкому! Соответствующие службы уже работают. Категорически прошу всех оставаться в укрытиях до завершения тревоги! Настоятельно прошу не публиковать никакой информации. Все подробности позже".

Детали: Воздушная тревога в Кировоградской области длилась с 12:21 до 12:56.

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Темы: КропивницкийКировоградская областьвойна
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