Дніпрянина засудили до 5 років за передачу ворогові фото техніки ЗСУ

Мешканця Дніпра засудили до 5 років в’язниці за фотографування техніки Збройних сил України, публікацію цих знімків в російських соцмережах та зберігання боєприпасів.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно: "Прокурори в суді довели, що чоловік фотографував рух колони військової техніки ЗСУ на території м. Дніпра та надсилав фото у соціальну мережу країни-агресора".

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Деталі: Під час обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили корпус гранати, запал, комп’ютерну техніку з доказами та засоби зв’язку.

Його визнали винним за обвинуваченням у вчиненні дій з метою зміни меж держкордону України, а також у придбанні, носінні та зберіганні бойових припасів без дозволу.