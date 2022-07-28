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Днепрянина осудили на 5 лет за передачу врагу фото техники ВСУ

"Украинская правда"Четверг, 28 июля 2022, 12:40
Днепрянина осудили на 5 лет за передачу врагу фото техники ВСУ
Правоохранители общаются с подозреваемым, Днепропетровская прокуратура

Жителя Днепра приговорили к 5 годам тюрьмы за фотографирование техники Вооруженных сил Украины, публикацию этих снимков в российских соцсетях и хранение боеприпасов. 

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Дословно: "Прокуроры в суде доказали, что мужчина фотографировал движение колонны военной техники ВСУ на территории Днепра и отправлял фото в социальную сеть страны-агрессора".

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Детали: Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили корпус гранаты, запал, компьютерную технику с доказательствами и средства связи.

Его признали виновным по обвинению в совершении действий с целью изменения госграницы Украины, а также в приобретении, ношении и хранении боевых припасов без разрешения.

Темы: Днепр
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