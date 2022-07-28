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Польща та Литва готові переконувати НАТО розпочати переговори про вступ України

"Європейська правда"Четвер, 28 липня 2022, 13:03

Польща та Литва висловили готовність активізувати зусилля у рамках НАТО, щоб розпочати переговори про вступ України до Альянсу.

Про це йдеться у заяві глав МЗС Литви, Польщі та України з нагоди другої річниці заснування "Люблінського трикутника", повідомляє "Європейська правда".

"З урахуванням проведення у 2023 році у місті Вільнюс саміту НАТО, Республіка Польща та Литовська Республіка підтверджують готовність активізувати у рамках Альянсу дискусію щодо запрошення України розпочати переговори про вступ до НАТО", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, на переконання глави уряду Британії Бориса Джонсона, Україна не мала шансу приєднатися до НАТО до 24 лютого 2022 року, а ось коли Україна переможе - для неї можуть бути й інші пропозиції щодо забезпечення безпеки, наприклад, про НАТО.

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Теми: ПольщаЛитва
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