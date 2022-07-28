Польша и Литва готовы убеждать НАТО начать переговоры о вступлении Украины

Польша и Литва выразили готовность активизировать усилия НАТО, чтобы начать переговоры о вступлении Украины в Альянс.

Об этом говорится в заявлении глав МИД Литвы, Польши и Украины по случаю второй годовщины основания "Люблинского треугольника", сообщает "Европейская правда".

"С учетом проведения в 2023 году в городе Вильнюс саммита НАТО, Республика Польша и Литовская Республика подтверждают готовность активизировать в рамках Альянса дискуссию по приглашению Украины начать переговоры о вступлении в НАТО", - говорится в заявлении.

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Напомним, по убеждению главы правительства Британии Бориса Джонсона, у Украины не было шанса присоединиться к НАТО до 24 февраля 2022 года, а вот когда Украина победит - для нее могут быть и другие предложения по обеспечению безопасности, например, о НАТО.

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