Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти масово викрадають і катують людей у Мелітополі – мер

Ірина БалачукЧетвер, 28 липня 2022, 13:28
Іван Федоров. Фото з Facebook

Російські загарбники почали посилювати тиск на громадян в окупованому Мелітополі напередодні так званого "референдуму" – людей стали частіше викрадати і катувати.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров на брифінгу в медіацентрі "Україна – Укрінформ"

Пряма мова Федорова: "Проходять масові викрадення людей, масові тортури над українцями і, як наслідок, з’являються відео викрадених людей, які зізнаються у речах, яких вони точно не робили"".

Деталі: За його словами, лише по місту Мелітополю офіційно близько 20 полонених.

Федоров додав, що ця цифра може бути значно більшою, оскільки росіяни погрожують родинам викрадених, щоб вони нічого не повідомляли офіційній владі України, якщо хочуть побачити своїх рідних живими, і люди мовчать.

Також, за словами мера, росіяни продовжують складати списки місцевих мешканців, поквартирно, поіменно, яке майно мають і тому подібне.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Мелітопольокупація
Головне сьогодні

ПЦУ просить позбавити Кирила престолу патріарха, а "русскій мір" визнати єретичною ідеологією

ОновленоОкупанти вдарили по Миколаєву, поцілили по пункту видачі гуманітарної допомоги

Зеленський підтвердив позбавлення громадянства Корбана

Військовополоненим, які йдуть на обмін, скасовуватимуть покарання – ВР внесла зміни в ККУ і КПК

Рада підтримала закон про особливий статус поляків в Україні

Сенат США схвалив резолюцію з закликом оголосити Росію спонсором тероризму

Усі новини...
Мелітополь
Усвідомити себе українцем та позбутися відбитка травми від "російського психозу"
Окупанти стягують важке озброєння у бік Херсона – Федоров
"Сумую за можливістю вибору". Як живе Мелітополь в окупації
Останні новини
23:19
Зеленський збирав Ставку: обговорили забезпечення озброєнням
23:10
Підсанкційний голова ВТБ Костін володіє у Європі нерухомістю на мільйони - ЗМІ
23:04
США шукають докази втручання "кухара Путіна" у вибори – пропонують до $10 млн
22:50
На тлі "газової кризи" світ може спалити рекордні обсяги вугілля
22:39
Представник італійських правих, схоже, обговорював з посольством РФ розвал урядової коаліції
22:33
ПЦУ просить позбавити Кирила престолу патріарха, а "русскій мір" визнати єретичною ідеологією
22:22
Корбан звернувся до Данілова: хоче допомогти виявляти тих, у кого є подвійне громадянство
22:16
тестХрещення Русі та День державності України: як добре ви знаєте історію?
22:15
Посли G7 привітали призначення нового керівника САП
21:43
Прем'єр Болгарії розповів про вплив Росії в країні та підривну роботу посольства РФ
Усі новини...