Окупанти масово викрадають і катують людей у Мелітополі – мер

Російські загарбники почали посилювати тиск на громадян в окупованому Мелітополі напередодні так званого "референдуму" – людей стали частіше викрадати і катувати.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров на брифінгу в медіацентрі "Україна – Укрінформ"



Пряма мова Федорова: "Проходять масові викрадення людей, масові тортури над українцями і, як наслідок, з’являються відео викрадених людей, які зізнаються у речах, яких вони точно не робили"".

Деталі: За його словами, лише по місту Мелітополю офіційно близько 20 полонених.

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Федоров додав, що ця цифра може бути значно більшою, оскільки росіяни погрожують родинам викрадених, щоб вони нічого не повідомляли офіційній владі України, якщо хочуть побачити своїх рідних живими, і люди мовчать.

Також, за словами мера, росіяни продовжують складати списки місцевих мешканців, поквартирно, поіменно, яке майно мають і тому подібне.