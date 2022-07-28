Окупанти масово викрадають і катують людей у Мелітополі – мер

Російські загарбники почали посилювати тиск на громадян в окупованому Мелітополі напередодні так званого "референдуму" – людей стали частіше викрадати і катувати.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров на брифінгу в медіацентрі "Україна – Укрінформ"



Пряма мова Федорова: "Проходять масові викрадення людей, масові тортури над українцями і, як наслідок, з’являються відео викрадених людей, які зізнаються у речах, яких вони точно не робили"".

Деталі: За його словами, лише по місту Мелітополю офіційно близько 20 полонених.

Федоров додав, що ця цифра може бути значно більшою, оскільки росіяни погрожують родинам викрадених, щоб вони нічого не повідомляли офіційній владі України, якщо хочуть побачити своїх рідних живими, і люди мовчать.

Також, за словами мера, росіяни продовжують складати списки місцевих мешканців, поквартирно, поіменно, яке майно мають і тому подібне.