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Оккупанты массово похищают и пытают людей в Мелитополе – мэр

Ирина БалачукЧетверг, 28 июля 2022, 13:28
Иван Федоров. Фото с Facebook

Российские захватчики начали усиливать давление на граждан в оккупированном Мелитополе накануне так называемого "референдума" – людей стали чаще похищать и пытать.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров на брифинге в медиа-центре "Украина – Укринформ"

Прямая речь Федорова: "Проходят массовые похищения людей, массовые пытки над украинцами и, как следствие, появляются видео похищенных людей, которые признаются в вещах, которых они не делали".

Детали: По его словам, только по городу Мелитополю официально около 20 пленных.

Федоров добавил, что эта цифра может быть значительно больше, поскольку россияне угрожают семьям похищенных, чтобы они ничего не сообщали официальным властям Украины, если хотят увидеть своих родных живыми, и люди молчат.

Также, по словам мэра, россияне продолжают составлять списки местных жителей, поквартирно, поименно, какое имущество имеют и тому подобное.

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Темы: Мелитопольоккупация
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