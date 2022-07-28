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Уряд Латвії підтримав збільшення військової підтримки України

"Європейська правда"Четвер, 28 липня 2022, 14:04

Вранці у четвер уряд Латвії підтримав пропозицію міністерства оборони щодо надання додаткової військової підтримки Україні.

Про це повідомив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, передає "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

У міністерстві не прокоментували, яку саме підтримку буде надано українцям.

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У четвер вранці було скликано закрите позачергове засідання уряду для розгляду цього питання.

З моменту вторгнення Росії в Україну уряд Латвії кілька разів на закритих засіданнях ухвалював рішення про надання різної допомоги збройним силам України.

Загалом Латвія надала Україні військову підтримку на суму понад 200 млн євро, надавши зброю та індивідуальне спорядження, безпілотні літальні апарати, сухі пайки, боєприпаси, протитанкову зброю та зенітно-ракетні комплекси "Stinger".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, глава МЗС Латвії Едгар Ринкевичс вважає, що коли РФ стане зрозуміло, що вона вже нічого не зможе досягти, тоді вона сяде за стіл переговорів.

Теми: ЛатвіяУкраїнавійна
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