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Правительство Латвии поддержало увеличение военной поддержки Украины

"Европейская правда"Четверг, 28 июля 2022, 14:04

Утром в четверг правительство Латвии поддержало предложение министерства обороны о предоставлении дополнительной военной поддержки Украине.

Об этом сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, передает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

В министерстве не прокомментировали, какая именно поддержка будет предоставлена ​​украинцам.

В четверг утром было созвано закрытое внеочередное заседание правительства по рассмотрению этого вопроса.

С момента вторжения России в Украину правительство Латвии несколько раз на закрытых заседаниях принимало решение о предоставлении разной помощи вооруженным силам Украины.

В общей сложности Латвия предоставила Украине военную поддержку на сумму более 200 млн евро, предоставив оружие и индивидуальное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Напомним, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс считает, что когда РФ станет ясно, что она уже ничего не сможет достичь, тогда она сядет за стол переговоров.

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Темы: ЛатвияУкраинавойна
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