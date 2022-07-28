Зеленський поговорив з Варфоломієм
Четвер, 28 липня 2022, 14:54
Президент Володимир Зеленський провів розмову зі Вселенським патріархом Варфоломієм.
Джерело: Зеленський у Twitter
Пряма мова Зеленського: "У День Хрещення Київської Русі – України та День Української Державності провів розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Подякував за молитви за Україну, побажання перемоги й миру".
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У День Хрещення Київської Русі – України та День Української Державності провів розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Подякував за молитви за 🇺🇦, побажання перемоги й миру. Доніс правду про страшні злочини агресора, зокрема знищення майже двохсот храмів.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2022
Деталі: Президента також повідомив, що доніс до Варфоломія правду про страшні злочини агресора, зокрема про знищення майже двохсот храмів.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 28 липня Україна вперше відзначає День української державності.
- Також цього року Україна святкує 1034-у річницю хрещення Київської Русі.