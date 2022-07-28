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Зеленський поговорив з Варфоломієм

Ірина БалачукЧетвер, 28 липня 2022, 14:54
Зеленський поговорив з Варфоломієм
Володимир Зеленський. Фото з сайту ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів розмову зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова Зеленського: "У День Хрещення Київської Русі – України та День Української Державності провів розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Подякував за молитви за Україну, побажання перемоги й миру".  

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Деталі: Президента також повідомив, що доніс до Варфоломія правду про страшні злочини агресора, зокрема про знищення майже двохсот храмів.

Передісторія:

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  • 28 липня Україна вперше відзначає День української державності.
  • Також цього року Україна святкує 1034-у річницю хрещення Київської Русі.

Теми: Зеленськийцерква
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