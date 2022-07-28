Зеленський поговорив з Варфоломієм

Президент Володимир Зеленський провів розмову зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова Зеленського: "У День Хрещення Київської Русі – України та День Української Державності провів розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Подякував за молитви за Україну, побажання перемоги й миру".

У День Хрещення Київської Русі – України та День Української Державності провів розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Подякував за молитви за 🇺🇦, побажання перемоги й миру. Доніс правду про страшні злочини агресора, зокрема знищення майже двохсот храмів. July 28, 2022

Деталі: Президента також повідомив, що доніс до Варфоломія правду про страшні злочини агресора, зокрема про знищення майже двохсот храмів.

Передісторія:

28 липня Україна вперше відзначає День української державності.

Також цього року Україна святкує 1034-у річницю хрещення Київської Русі.