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Зеленский поговорил с Варфоломеем

Ирина БалачукЧетверг, 28 июля 2022, 14:54
Владимир Зеленский. Фото с сайта ОПУ

Президент Владимир Зеленский провел разговор со Вселенским патриархом Варфоломеем.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь Зеленского: "В День Крещения Киевской Руси – Украины и День Украинской Государственности провел разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Поблагодарил за молитвы за Украину, пожелания победы и мира".

Детали: Президент также сообщил, что донес до Варфоломея правду о страшных преступлениях агрессора, в том числе об уничтожении почти двухсот храмов.

Предыстория:

  • 28 июля Украина впервые отмечает День украинской государственности.
  • Также в этом году Украина отмечает 1034-ю годовщину крещения Киевской Руси.

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Темы: Зеленскийцерковь
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