Зеленский поговорил с Варфоломеем

Президент Владимир Зеленский провел разговор со Вселенским патриархом Варфоломеем.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь Зеленского: "В День Крещения Киевской Руси – Украины и День Украинской Государственности провел разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Поблагодарил за молитвы за Украину, пожелания победы и мира".

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У День Хрещення Київської Русі – України та День Української Державності провів розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Подякував за молитви за 🇺🇦, побажання перемоги й миру. Доніс правду про страшні злочини агресора, зокрема знищення майже двохсот храмів. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2022

Детали: Президент также сообщил, что донес до Варфоломея правду о страшных преступлениях агрессора, в том числе об уничтожении почти двухсот храмов.

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