Зеленский поговорил с Варфоломеем
Президент Владимир Зеленский провел разговор со Вселенским патриархом Варфоломеем.
Источник: Зеленский в Twitter
Прямая речь Зеленского: "В День Крещения Киевской Руси – Украины и День Украинской Государственности провел разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Поблагодарил за молитвы за Украину, пожелания победы и мира".
У День Хрещення Київської Русі – України та День Української Державності провів розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Подякував за молитви за 🇺🇦, побажання перемоги й миру. Доніс правду про страшні злочини агресора, зокрема знищення майже двохсот храмів.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2022
Детали: Президент также сообщил, что донес до Варфоломея правду о страшных преступлениях агрессора, в том числе об уничтожении почти двухсот храмов.
Предыстория:
- 28 июля Украина впервые отмечает День украинской государственности.
- Также в этом году Украина отмечает 1034-ю годовщину крещения Киевской Руси.