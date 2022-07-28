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При обстрілі Харкова загинув поліцейський охорони ТЕЦ

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 липня 2022, 15:12

Працівник поліції охорони загинув внаслідок обстрілу ТЕЦ у Харківській області у четвер.

Джерело: поліція Харківщины

Деталі: За даними правоохороців, 28 липня під час виконання службових обов‘язків, 26-річний сержант поліції Насонов Олексій Олександрович отримав поранення, несумісні з життям.

У лавах поліції охорони Харківщини чоловік працював з  2015 року.

Що передувало: Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни двічі обстріляли місто -  обидва рази відразу після опівночі, ракетами С-300.

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Теми: Харківвійна
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