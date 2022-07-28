При обстрілі Харкова загинув поліцейський охорони ТЕЦ
Четвер, 28 липня 2022, 15:12
Працівник поліції охорони загинув внаслідок обстрілу ТЕЦ у Харківській області у четвер.
Джерело: поліція Харківщины
Деталі: За даними правоохороців, 28 липня під час виконання службових обов‘язків, 26-річний сержант поліції Насонов Олексій Олександрович отримав поранення, несумісні з життям.
У лавах поліції охорони Харківщини чоловік працював з 2015 року.
Що передувало: Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни двічі обстріляли місто - обидва рази відразу після опівночі, ракетами С-300.
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