При обстреле Харькова погиб полицейский охраны ТЭЦ
Четверг, 28 июля 2022, 15:12
Сотрудник полиции охраны погиб в результате обстрела ТЭЦ в Харьковской области в четверг.
Источник: полиция Харьковщины
Детали: По данным правоохранителей, 28 июля во время исполнения служебных обязанностей 26-летний сержант полиции Насонов Алексей Александрович получил ранения, несовместимые с жизнью.
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В рядах полиции охраны Харьковщины мужчина работал с 2015 года.
Что предшествовало: Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне дважды обстреляли город - оба раза сразу после полуночи, ракетами С-300.