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При обстреле Харькова погиб полицейский охраны ТЭЦ

Валентина РоманенкоЧетверг, 28 июля 2022, 15:12

Сотрудник полиции охраны погиб в результате обстрела ТЭЦ в Харьковской области в четверг.

Источник: полиция Харьковщины

Детали: По данным правоохранителей, 28 июля во время исполнения служебных обязанностей 26-летний сержант полиции Насонов Алексей Александрович получил ранения, несовместимые с жизнью.

В рядах полиции охраны Харьковщины мужчина работал с 2015 года.

Что предшествовало: Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне дважды обстреляли город - оба раза сразу после полуночи, ракетами С-300.

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Темы: Харьковвойна
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