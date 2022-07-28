При обстреле Харькова погиб полицейский охраны ТЭЦ

Сотрудник полиции охраны погиб в результате обстрела ТЭЦ в Харьковской области в четверг.

Источник: полиция Харьковщины

Детали: По данным правоохранителей, 28 июля во время исполнения служебных обязанностей 26-летний сержант полиции Насонов Алексей Александрович получил ранения, несовместимые с жизнью.

В рядах полиции охраны Харьковщины мужчина работал с 2015 года.

Что предшествовало: Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне дважды обстреляли город - оба раза сразу после полуночи, ракетами С-300.