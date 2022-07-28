Окупанти почали карати за використання гривні – Херсонська ОДА
Четвер, 28 липня 2022, 15:17
Окупанти на Херсонщині заявили про заборону видачі гривні та покарання для тих, хто використовує національну валюту України.
Джерело: Херсонська обласна державна адміністрація у Facebook
Дослівно: "Так звана окупаційна "поліція" ходить по ринку та попереджає про покарання за видачу гривні людей, які продають готівку. Також місцеві говорять, що із магазинів почали вилучати термінали".
Читайте також: Рублю тут не місце. Чи може Росія витіснити гривню з окупованих територій?
Передісторія: 25 липня російські меді повідомили, що "влада" Херсонської області запланувала вилучити з обігу українську гривню.