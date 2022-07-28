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Окупанти почали карати за використання гривні – Херсонська ОДА

"Українська правда"Четвер, 28 липня 2022, 15:17
Окупанти почали карати за використання гривні – Херсонська ОДА
Гривня, фото з відкритих джерел

Окупанти на Херсонщині заявили про заборону видачі гривні та покарання для тих, хто використовує національну валюту України. 

Джерело: Херсонська обласна державна адміністрація у Facebook

Дослівно: "Так звана окупаційна "поліція" ходить по ринку та попереджає про покарання за видачу гривні людей, які продають готівку. Також місцеві говорять, що із магазинів почали вилучати термінали". 

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Читайте також: Рублю тут не місце. Чи може Росія витіснити гривню з окупованих територій?  

Передісторія: 25 липня російські меді повідомили, що "влада" Херсонської області запланувала вилучити з обігу українську гривню. 

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Теми: Херсонська областьХерсонокупація
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