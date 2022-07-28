Окупанти почали карати за використання гривні – Херсонська ОДА

Окупанти на Херсонщині заявили про заборону видачі гривні та покарання для тих, хто використовує національну валюту України.

Джерело: Херсонська обласна державна адміністрація у Facebook

Дослівно: "Так звана окупаційна "поліція" ходить по ринку та попереджає про покарання за видачу гривні людей, які продають готівку. Також місцеві говорять, що із магазинів почали вилучати термінали".

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Передісторія: 25 липня російські меді повідомили, що "влада" Херсонської області запланувала вилучити з обігу українську гривню.