Оккупанты начали наказывать за использование гривны – Херсонская ОГА
Четверг, 28 июля 2022, 15:17
Оккупанты в Херсонской области заявили о запрете выдачи гривны и наказании для тех, кто использует национальную валюту Украины.
Источник: Херсонская областная государственная администрация в Facebook
Дословно: "Так называемая оккупационная "полиция" ходит по рынку и предупреждает о наказании за выдачу гривны людей, продающих наличные деньги. Также местные говорят, что из магазинов начали изымать терминалы".
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Предыстория: 25 июля российские меди сообщили, что "власть" Херсонской области запланировала изъять из обращения украинскую гривну.
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