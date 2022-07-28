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Оккупанты начали наказывать за использование гривны – Херсонская ОГА

"Украинская правда"Четверг, 28 июля 2022, 15:17
Гривна, фото из открытых источников

Оккупанты в Херсонской области заявили о запрете выдачи гривны и наказании для тех, кто использует национальную валюту Украины.

Источник: Херсонская областная государственная администрация в Facebook

Дословно: "Так называемая оккупационная "полиция" ходит по рынку и предупреждает о наказании за выдачу гривны людей, продающих наличные деньги. Также местные говорят, что из магазинов начали изымать терминалы".

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Предыстория: 25 июля российские меди сообщили, что "власть" Херсонской области запланировала изъять из обращения украинскую гривну.

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Темы: Херсонская областьХерсоноккупация
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