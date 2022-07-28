Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни видали за військову техніку ЗСУ експонати часів Другої світової у Дніпрі

"Українська правда"Четвер, 28 липня 2022, 15:49
Фото: The insider

Російські військові в черговий раз збрехали, розказавши про військову техніку Збройних сил України у житлових кварталах та біля дитячих установ Дніпра, де насправді знаходиться музей з експонатами військової техніки часів Другої світової війни.

Джерело: "The insider"

Деталі: В Міноборони РФ вказали, що начебто у Дніпрі ЗСУ поруч зі школою №23 "розмістили артилерію та бронетехніку".

Насправді ж, як з’ясувалося, школа №23 у місті Дніпрі знаходиться за адресою проспект Дмитра Яворницького, 14. А на проспекті Яворницького, 16 знаходиться Дніпропетровський національний історичний музей. До його комплексу входить діорама "Битва за Дніпро". Біля її будівлі розташована експозиція бойової техніки просто неба.

Перелік військових експонатів, включаючи танки та ЗРК, вказано на сайті музею.

Відповідно, військова техніка присутня. Але розмістили її за радянських часів, 1975 року за наказом тодішнього міністра оборони Андрія Гречка.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війнаРосіяУкраїна
Головне сьогодні

ПЦУ просить позбавити Кирила престолу патріарха, а "русскій мір" визнати єретичною ідеологією

ОновленоОкупанти вдарили по Миколаєву, поцілили по пункту видачі гуманітарної допомоги

Зеленський підтвердив позбавлення громадянства Корбана

Військовополоненим, які йдуть на обмін, скасовуватимуть покарання – ВР внесла зміни в ККУ і КПК

Рада підтримала закон про особливий статус поляків в Україні

Сенат США схвалив резолюцію з закликом оголосити Росію спонсором тероризму

Усі новини...
війна
По Кропивницькому росіяни вдарили "Іскандерами" - Повітряні сили
Замість Антонівського мосту понтони: з’явилося фото, як окупанти прокладають переправу
Росіяни вдарили по 5-поверхівці у Торецьку – двоє загиблих
Останні новини
01:00
Сумщина: Було 44 "прильоти", росіяни гатили з САУ
00:25
Загинув військовий Гліб Бабіч
23:51
У Ліван зайшло судно із краденим українським ячменем
23:40
Україна може переламати хід війни – WP
23:19
Зеленський збирав Ставку: обговорили забезпечення озброєнням
23:10
Підсанкційний голова ВТБ Костін володіє у Європі нерухомістю на мільйони - ЗМІ
23:04
США шукають докази втручання "кухара Путіна" у вибори – пропонують до $10 млн
22:55
Прем’єр Нідерландів пообіцяв Зеленському не зменшувати військової підтримки цього літа
22:50
На тлі "газової кризи" світ може спалити рекордні обсяги вугілля
22:39
Представник італійських правих, схоже, обговорював з посольством РФ розвал урядової коаліції
Усі новини...