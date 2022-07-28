Росіяни видали за військову техніку ЗСУ експонати часів Другої світової у Дніпрі

Російські військові в черговий раз збрехали, розказавши про військову техніку Збройних сил України у житлових кварталах та біля дитячих установ Дніпра, де насправді знаходиться музей з експонатами військової техніки часів Другої світової війни.

Джерело: "The insider"

Деталі: В Міноборони РФ вказали, що начебто у Дніпрі ЗСУ поруч зі школою №23 "розмістили артилерію та бронетехніку".

Насправді ж, як з’ясувалося, школа №23 у місті Дніпрі знаходиться за адресою проспект Дмитра Яворницького, 14. А на проспекті Яворницького, 16 знаходиться Дніпропетровський національний історичний музей. До його комплексу входить діорама "Битва за Дніпро". Біля її будівлі розташована експозиція бойової техніки просто неба.

Перелік військових експонатів, включаючи танки та ЗРК, вказано на сайті музею.

Відповідно, військова техніка присутня. Але розмістили її за радянських часів, 1975 року за наказом тодішнього міністра оборони Андрія Гречка.