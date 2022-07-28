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Россияне выдали за военную технику ВСУ экспонаты времен Второй мировой в Днепре

"Украинская правда"Четверг, 28 июля 2022, 15:49
Россияне выдали за военную технику ВСУ экспонаты времен Второй мировой в Днепре
Фото: The insider

Российские военные в очередной раз соврали, рассказав о военной технике Вооруженных сил Украины в жилых кварталах и возле детских учреждений Днепра, где находится музей с экспонатами военной техники времен Второй мировой войны.

Источник: "The insider"

Детали: В Минобороны РФ указали, что в Днепре ВСУ рядом со школой №23 "разместили артиллерию и бронетехнику".

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В действительности, как выяснилось, школа №23 в городе Днепре находится по адресу проспект Дмитрия Яворницкого, 14. А на проспекте Яворницкого, 16 находится Днепропетровский национальный исторический музей. В его комплекс входит диорама "Битва за Днепр". Возле ее здания расположена экспозиция боевой техники под открытым небом.

Список военных экспонатов, включая танки и ЗРК, указан на сайте музея.

Соответственно военная техника присутствует. Но разместили ее в советское время, в 1975 году по приказу тогдашнего министра обороны Андрея Гречко.

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Темы: войнаРосcияУкраина
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