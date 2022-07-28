Рада підтримала закон про особливий статус поляків в Україні

Верховна Рада в четвер підтримала в цілому законопроєкт №7550 про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Польщі, які перебувають на території України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

За документ проголосували 283 народні депутати. Тепер він має бути підписаний головою Верховної Ради та президентом для набуття чинності.

Реклама:

Згідно із законопроєктом, громадяни Польщі зможуть перебувати на території України впродовж 18 місяців після ухвалення закону та користуватися усіма правами й свободами, як і громадяни України:

права на працевлаштування без спеціального дозволу на застосування праці іноземців;

державну реєстрацію як платників податків та отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків;

провадження господарської діяльності;

здобуття освіти, соціальні виплати, медичне обслуговування на умовах громадян України.

Нагадаємо, у травні президент Володимир Зеленський анонсував законопроєкт про розширені можливості для громадян Польщі в Україні, щоб віддячити за те, як Польща прийняла українців, які рятуються від війни.

11 липня президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про особливий статус поляків в Україні. Це сталося у день, коли Польща вшановує пам’ять жертв Волинської трагедії.

ВІДЕО ДНЯ

Про те, як розв'язати історичні суперечки між Україною та Польщею, читайте в колонці: Як не дати історичним суперечкам знищити зближення України та Польщі.