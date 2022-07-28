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Рада підтримала закон про особливий статус поляків в Україні

"Європейська правда"Четвер, 28 липня 2022, 16:21
Рада підтримала закон про особливий статус поляків в Україні
фото UNSPLASH

Верховна Рада в четвер підтримала в цілому законопроєкт №7550 про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Польщі, які перебувають на території України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

За документ проголосували 283 народні депутати. Тепер він має бути підписаний головою Верховної Ради та президентом для набуття чинності.

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Згідно із законопроєктом, громадяни Польщі зможуть перебувати на території України впродовж 18 місяців після ухвалення закону та користуватися усіма правами й свободами, як і громадяни України:

  • права на працевлаштування без спеціального дозволу на застосування праці іноземців;
  • державну реєстрацію як платників податків та отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • провадження господарської діяльності;
  • здобуття освіти, соціальні виплати, медичне обслуговування на умовах громадян України.

Нагадаємо, у травні президент Володимир Зеленський анонсував законопроєкт про розширені можливості для громадян Польщі в Україні, щоб віддячити за те, як Польща прийняла українців, які рятуються від війни.

11 липня президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про особливий статус поляків в Україні. Це сталося у день, коли Польща вшановує пам’ять жертв Волинської трагедії.

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Про те, як розв'язати історичні суперечки між Україною та Польщею, читайте в колонці: Як не дати історичним суперечкам знищити зближення України та Польщі.

Теми: Верховна РадаПольщаУкраїна
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