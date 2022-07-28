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Рада поддержала закон об особом статусе поляков в Украине

"Европейская правда"Четверг, 28 июля 2022, 16:21
Рада поддержала закон об особом статусе поляков в Украине
фото UNSPLASH

В четверг Верховная Рада поддержала в целом законопроект №7550 об установлении правовых и социальных гарантий для граждан Польши, находящихся на территории Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

За документ проголосовали 283 народных депутата. Теперь он должен быть подписан председателем Верховной Рады и президентом для вступления в силу.

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Согласно законопроекту, граждане Польши смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев после принятия закона и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины:

  • права на трудоустройство без специального разрешения на применение труда иностранцев;
  • государственную регистрацию как налогоплательщиков и получение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • ведение хозяйственной деятельности;
  • получение образования, социальные выплаты, медицинское обслуживание на условиях граждан Украины.

Напомним, в мае президент Владимир Зеленский анонсировал законопроект о расширенных возможностях для граждан Польши в Украине, чтобы отблагодарить за то, как Польша приняла спасающихся от войны украинцев.

11 июля президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Владимир Зеленский внес в парламент законопроект об особом статусе поляков в Украине. Это произошло в день, когда Польша чтит память жертв Волынской трагедии.

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О том, как разрешить исторические споры между Украиной и Польшей, читайте в колонке: Как не дать историческим спорам уничтожить сближение Украины и Польши.

Темы: Верховная РадаПольшаУкраина
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