Орбан виправдався за свою тираду про "змішання рас": інколи я висловлююсь двозначно

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з австрійським колегою Карлом Негаммером у Відні в четвер пояснив свої слова щодо "змішування рас".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

"Ми в цілковитій згоді щодо питання антисемітизму та расизму. Що про це думає австрійський канцлер, те думаю і я", – зазначив Орбан на спільній пресконференції.

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Пояснюючи свої слова про те, що угорці не повинні стати "змішаною расою", він сказав, що просто виступає проти міграції.

"Я не хочу, щоб Угорщина стала імміграційною країною, і я не хочу, щоб міграція посилилася в Угорщині. Я завжди дотримувався такого погляду і буду його дотримуватись, він не має біологічного підґрунтя. Для нас це не расова проблема. Це питання культури. Простіше кажучи, нашу цивілізацію потрібно зберегти такою, якою вона є зараз", – сказав Орбан.

"Так стається, що інколи я висловлююсь двозначно. Це позиція цивілізаційна. Ми пишаємось тим, чого Угорщина досягла в боротьбі проти расизму. Йдеться не про расизм, а про культурні відмінності", – додав він.

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Нагадаємо, в суботу в межах "літнього університету Тушваньош" у курортному містечку Беїле Тушнад Віктор Орбан виступив проти "змішування" європейських і неєвропейських рас у своїй промові, яка негайно викликала обурення опозиційних партій і європейських політиків.

Потім радниця прем’єр-міністра Угорщини Жужа Хегедюш публічно заявила про рішення припинити співпрацю з ним після скандальної промови Орбана, у якій він говорив про "чистоту нації" і "занепад Європи".

Сам Орбан відреагував публічним листом-відповіддю своїй радниці, заявивши, що його не можна "справді серйозно звинувачувати в расизмі після 20 років спільної роботи".

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