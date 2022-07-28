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Орбан виправдався за свою тираду про "змішання рас": інколи я висловлююсь двозначно

"Європейська правда"Четвер, 28 липня 2022, 17:09

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з австрійським колегою Карлом Негаммером у Відні в четвер пояснив свої слова щодо "змішування рас".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

"Ми в цілковитій згоді щодо питання антисемітизму та расизму. Що про це думає австрійський канцлер, те думаю і я", – зазначив Орбан на спільній пресконференції.

Пояснюючи свої слова про те, що угорці не повинні стати "змішаною расою", він сказав, що просто виступає проти міграції.

"Я не хочу, щоб Угорщина стала імміграційною країною, і я не хочу, щоб міграція посилилася в Угорщині. Я завжди дотримувався такого погляду і буду його дотримуватись, він не має біологічного підґрунтя. Для нас це не расова проблема. Це питання культури. Простіше кажучи, нашу цивілізацію потрібно зберегти такою, якою вона є зараз", – сказав Орбан.

"Так стається, що інколи я висловлююсь двозначно. Це позиція цивілізаційна. Ми пишаємось тим, чого Угорщина досягла в боротьбі проти расизму. Йдеться не про расизм, а про культурні відмінності", – додав він.

Нагадаємо, в суботу в межах "літнього університету Тушваньош" у курортному містечку Беїле Тушнад Віктор Орбан виступив проти "змішування" європейських і неєвропейських рас у своїй промові, яка негайно викликала обурення опозиційних партій і європейських політиків.

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Потім радниця прем’єр-міністра Угорщини Жужа Хегедюш публічно заявила про рішення припинити співпрацю з ним після скандальної промови Орбана, у якій він говорив про "чистоту нації" і "занепад Європи".

Сам Орбан відреагував публічним листом-відповіддю своїй радниці, заявивши, що його не можна "справді серйозно звинувачувати в расизмі після 20 років спільної роботи".

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Теми: Угорщина
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