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Орбан оправдался за свою тираду о "смешении рас": иногда я выражаюсь двусмысленно

"Европейская правда"Четверг, 28 июля 2022, 17:09

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с австрийским коллегой Карлом Негаммером в Вене в четверг объяснил свои слова по поводу "смешивания рас".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

"Мы в полном согласии по вопросу антисемитизма и расизма. Что об этом думает австрийский канцлер, то думаю и я", – отметил Орбан на совместной пресс-конференции.

Объясняя свои слова о том, что венгры не должны стать "смешанной расой", он сказал, что просто выступает против миграции.

"Я не хочу, чтобы Венгрия стала иммиграционной страной, и я не хочу, чтобы в Венгрии усилилась миграция. Я всегда придерживался такого взгляда и буду его придерживаться, он не имеет биологической основы. Для нас это не расовая проблема. Это вопрос культуры. Проще говоря, нашу цивилизацию нужно сохранить такой, какова она сейчас", – сказал Орбан.

"Так случается, что иногда я выражаюсь двусмысленно. Это цивилизационная позиция. Мы гордимся тем, чего Венгрия достигла в борьбе против расизма. Речь идет не о расизме, а о культурных различиях", - добавил он.

Напомним, в субботу в рамках "летнего университета Тушваньош" в курортном городке Беиле Тушнад Виктор Орбан выступил против "смешивания" европейских и неевропейских рас в своей речи, немедленно вызвавшей возмущение оппозиционных партий и европейских политиков.

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Затем советница премьер-министра Венгрии Жужа Хегедюш публично заявила о решении прекратить сотрудничество с ним после скандальной речи о "чистоте нации" и "упадке Европы".

Сам Орбан отреагировал публичным ответным письмом своей советницы, заявив, что его нельзя "действительно серьезно обвинять в расизме после 20 лет совместной работы".

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Темы: Венгрия
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