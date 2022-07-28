Дело Мартыненко: экснардепу объявили новое подозрение в отмывании денег

НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему народному депутату, экспредседателю комитета парламента по ТЭК, ядерной политике и ядерной безопасности в получении взятки и отмывании средств. Имя экснардепа не называется, однако известно, что речь идет о Николае Мартыненко.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "Должностное лицо получило от руководства чешской компании "Skoda JS a.s." (входит в принадлежащий российскому "Газпромбанку" холдинг "Объединенные машиностроительные заводы") неправомерную выгоду в 311,6 тыс. евро за содействие в продвижении их интересов в Украине. Неправомерную выгоду перечислили под видом оплаты агентских услуг по соглашению о сотрудничестве а в дальнейшем – легализовали".

Что предшествовало: Мартыненко является обвиняемым также в другом деле, расследуемом НАБУ и САП. По данным обвинения, он вместе с сообщниками организовал схемы хищения средств из госпредприятий ВостокГОК и "Энергоатом". Общий ущерб составил более 6,4 млн евро и $17,2 млн.