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СБУ затримала ділків, які видавали паспорти України диверсантам РФ

Альона Мазуренко Четвер, 28 липня 2022, 17:59
СБУ затримала ділків, які видавали паспорти України диверсантам РФ
фото СБУ

Служба безпеки викрила ділків, які "видавали" українські паспорти російським диверсантам.

Джерело: пресслужба СБУ 

Дослівно: "СБУ викрила ділків, які "видавали" українські паспорти російським диверсантам.

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Ділки виготовляли для іноземців паспорти громадянина України. Серед їхніх клієнтів були росіяни, які, за інформацією СБУ, вели розвідувально-підривну діяльність на користь окупантів".

Деталі: За даними слідства, схему організував колишній податківець із Донецька, який після тимчасової окупації перебрався до Харкова.

Повідомляється, що для виготовлення фейкових документів зловмисник задіяв особисті зв’язки у правоохоронній сфері.

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Вартість фальшивого паспорта зловмисник оцінив у 4 тис. доларів.

 

Співробітники СБУ задокументували передачу йому 3 тис. доларів в якості передоплати.

При чому "замовник" паспорта, за даними СБУ, здійснював розвідувально-підривну діяльність на користь РФ і для конспірації намагався легалізуватися на території України.

СБУ затримала виробника фальшивих документів, коли той забирав "другий транш" за готовий паспорт.

Теми: СБУУкраїнаРосія
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