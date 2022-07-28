СБУ затримала ділків, які видавали паспорти України диверсантам РФ

Служба безпеки викрила ділків, які "видавали" українські паспорти російським диверсантам.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "СБУ викрила ділків, які "видавали" українські паспорти російським диверсантам.

Ділки виготовляли для іноземців паспорти громадянина України. Серед їхніх клієнтів були росіяни, які, за інформацією СБУ, вели розвідувально-підривну діяльність на користь окупантів".

Деталі: За даними слідства, схему організував колишній податківець із Донецька, який після тимчасової окупації перебрався до Харкова.

Повідомляється, що для виготовлення фейкових документів зловмисник задіяв особисті зв’язки у правоохоронній сфері.

Вартість фальшивого паспорта зловмисник оцінив у 4 тис. доларів.

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Співробітники СБУ задокументували передачу йому 3 тис. доларів в якості передоплати.

При чому "замовник" паспорта, за даними СБУ, здійснював розвідувально-підривну діяльність на користь РФ і для конспірації намагався легалізуватися на території України.

СБУ затримала виробника фальшивих документів, коли той забирав "другий транш" за готовий паспорт.