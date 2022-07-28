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СБУ задержала дельцов, выдававших паспорта Украины диверсантам РФ

Алена МазуренкоЧетверг, 28 июля 2022, 17:59
СБУ задержала дельцов, выдававших паспорта Украины диверсантам РФ
фото СБУ

Служба безопасности разоблачила дельцов, которые "выдавали" украинские паспорта российским диверсантам.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "СБУ разоблачила дельцов, которые "выдавали" украинские паспорта российским диверсантам.

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Дельцы производили для иностранцев паспорта гражданина Украины. Среди их клиентов были россияне, которые, по информации СБУ, вели разведывательно-подрывную деятельность в пользу окупантов".

Детали: По данным следствия, схему организовал бывший налоговик из Донецка, который после временной оккупации перебрался в Харьков.

Сообщается, что для изготовления фейковых документов, злоумышленник задействовал личные связи в правоохранительной сфере.

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Стоимость фальшивого паспорта он оценил в 4 тысячи долларов.

 

Сотрудники СБУ задокументировали передачу ему 3 тыс. долларов в качестве предоплаты.

При чем "заказчик" паспорта, по данным СБУ, осуществлял разведывательно-взрывную деятельность в пользу РФ и для конспирации пытался легализоваться на территории Украины.

СБУ задержала производителя фальшивых документов, когда тот забирал второй транш за готовый паспорт.

Темы: СБУУкраинаРосcия
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