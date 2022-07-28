СБУ задержала дельцов, выдававших паспорта Украины диверсантам РФ
Служба безопасности разоблачила дельцов, которые "выдавали" украинские паспорта российским диверсантам.
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "СБУ разоблачила дельцов, которые "выдавали" украинские паспорта российским диверсантам.
Дельцы производили для иностранцев паспорта гражданина Украины. Среди их клиентов были россияне, которые, по информации СБУ, вели разведывательно-подрывную деятельность в пользу окупантов".
Детали: По данным следствия, схему организовал бывший налоговик из Донецка, который после временной оккупации перебрался в Харьков.
Сообщается, что для изготовления фейковых документов, злоумышленник задействовал личные связи в правоохранительной сфере.
Стоимость фальшивого паспорта он оценил в 4 тысячи долларов.
Сотрудники СБУ задокументировали передачу ему 3 тыс. долларов в качестве предоплаты.
При чем "заказчик" паспорта, по данным СБУ, осуществлял разведывательно-взрывную деятельность в пользу РФ и для конспирации пытался легализоваться на территории Украины.
СБУ задержала производителя фальшивых документов, когда тот забирал второй транш за готовый паспорт.