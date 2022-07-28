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У Запоріжжі BMW зім'яв припарковані авто і збив 6 людей: 2 загинули

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 липня 2022, 18:04
фото поліції

У Запоріжжі 30-річний водій автомобіля BMW врізався у припарковані автомобілі, які знесли групу людей на узбіччі: двоє людей загинули, ще четверо травмовані.

Джерело: поліція Запорізької області

Деталі: 28 липня близько 13 години водій автомобіля BMW 1992 року народження рухався вулицею Європейською. 

В процесі керманич різко змінив напрямок руху транспортного засобу вправо та скоїв наїзд на припарковані п’ять автомобілів.

 

Дослівно поліція "В результаті ці легковики зазнали механічних ушкоджень і зіткнулися з групою громадян, що перебувала на узбіччі.

 

Внаслідок аварії один пішохід загинув на місці події. Наразі його особисті дані встановлюються.

Ще п’ятеро громадян віком від 25-ти до 50-ти років, серед яких одна жінка, з травмами різного ступеню важкості доставлені до лікарні.

ВІДЕО ДНЯ

В медичному закладі чоловік 1972 року народження від отриманих травм помер.

За даними експертизи водій тверезий. Його затримано.

 

Відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.  

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Теми: ДТПЗапоріжжя
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