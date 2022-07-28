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В Запорожье BMW смял припаркованные авто и сбил 6 человек: 2 погибли

Валентина РоманенкоЧетверг, 28 июля 2022, 18:04
В Запорожье BMW смял припаркованные авто и сбил 6 человек: 2 погибли
фото полиции

В Запорожье 30-летний водитель автомобиля BMW врезался в припаркованные автомобили, которые снесли группу людей на обочине: два человека погибли, еще четверо травмированы.

Источник: полиция Запорожской области

Детали: 28 июля около 13 часов водитель автомобиля BMW 1992 года рождения двигался по Европейской улице.

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В процессе он резко сменил направление движения транспортного средства вправо и совершил наезд на припаркованные пять автомобилей.

 

Дословно полиция: "В результате эти легковушки получили механические повреждения и столкнулись с находившейся на обочине группой граждан.

 

В результате аварии один пешеход погиб на месте происшествия. В настоящее время его личные данные устанавливаются.

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Еще пятеро граждан в возрасте от 25 до 50 лет, среди которых одна женщина, с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу.

В медицинском учреждении мужчина 1972 года рождения от полученных травм скончался.

По данным экспертизы водитель трезв. Он задержан.

 

Открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет".

Темы: ДТПЗапорожье
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