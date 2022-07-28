Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Литва надасть Україні 10 бронемашин, боєприпаси й антидрони

Четвер, 28 липня 2022, 18:06

Президент Литви Гітанас Наусєда в четвер оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН, про це Наусєда оголосив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я так само не з пустими руками приїхав. Сьогодні новий пакет – це амуніція (боєприпаси) і десять бронемашин. Ми скоро покажемо антидрони, які виготовляються у Литві. Ми знаємо, що вам надзвичайно потрібні ці системи", – сказав президент Литви.

Реклама:

Він запевнив, що війна в Україні ніколи не буде для Литви якимось простим сьогоденням.

"Ми не дозволимо й іншим забути і втомитись. Як на Заході, так і на Сході. Ми будемо докладати всіх зусиль, щоби ті, хто відповідальний за злочини з Росії, аби вони були покарані",– наголосив він.

Окремо він закликав українську владу не зупинятися на втіленні реформ.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа прибув до Києва у День української державності. Там він вручив президенту України Володимиру Зеленському найвищу нагороду Литви - Орден Вітовта Великого.

У промові перед Верховною Радою Наусєда запевнив, що Вільнюс буде й надалі домагатися на міжнародній арені посилення санкційного тиску на Росію та збільшення військової допомоги Україні.

Теми: Литвазброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Литва
У РФ заочно арештували суддів із Литви, які винесли вирок у справі "кривавого січня" 1991-го
Командувач армії Литви: Напружена безпекова ситуація зберігається попри смерть Пригожина
Литва передасть установки NASAMS України вже у вересні
Останні новини
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
Усі новини...
Реклама: