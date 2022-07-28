Литва надасть Україні 10 бронемашин, боєприпаси й антидрони

Президент Литви Гітанас Наусєда в четвер оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН, про це Наусєда оголосив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я так само не з пустими руками приїхав. Сьогодні новий пакет – це амуніція (боєприпаси) і десять бронемашин. Ми скоро покажемо антидрони, які виготовляються у Литві. Ми знаємо, що вам надзвичайно потрібні ці системи", – сказав президент Литви.

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Він запевнив, що війна в Україні ніколи не буде для Литви якимось простим сьогоденням.

"Ми не дозволимо й іншим забути і втомитись. Як на Заході, так і на Сході. Ми будемо докладати всіх зусиль, щоби ті, хто відповідальний за злочини з Росії, аби вони були покарані",– наголосив він.

Окремо він закликав українську владу не зупинятися на втіленні реформ.

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Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа прибув до Києва у День української державності. Там він вручив президенту України Володимиру Зеленському найвищу нагороду Литви - Орден Вітовта Великого.

У промові перед Верховною Радою Наусєда запевнив, що Вільнюс буде й надалі домагатися на міжнародній арені посилення санкційного тиску на Росію та збільшення військової допомоги Україні.