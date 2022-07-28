Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Литва предоставит Украине 10 бронемашин, боеприпасы и антидроны

Четверг, 28 июля 2022, 18:06

Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН, об этом Науседа объявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я так же не с пустыми руками приехал. Сегодня новый пакет – это амуниция (боеприпасы) и десять бронемашин. Мы скоро покажем антидроны, которые производятся в Литве. Мы знаем, что вам очень нужны эти системы", – сказал президент Литвы.

Он заверил, что война в Украине никогда не будет для Литвы каким-нибудь простым настоящим.

"Мы не позволим и другим забыть и устать. Как на Западе, так и на Востоке. Мы будем прилагать все усилия, чтобы те, кто ответственен за преступления из России, чтобы они были наказаны",– подчеркнул он.

Отдельно он призвал украинские власти не останавливаться на осуществлении реформ.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев в День украинской государственности. Там он вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому высшую награду Литвы – Орден Витовта Великого.

ВИДЕО ДНЯ

В речи перед Верховной Радой Науседа заверил, что Вильнюс будет и дальше добиваться на международной арене усиления санкционного давления на Россию и увеличения военной помощи Украине.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Литваоружие
Главное сегодня

ПЦУ просит лишить Кирилла престола патриарха, а "русский мир" признать еретической идеологией

ОбновленоОккупанты ударили по Николаеву, били по пункту выдачи гуманитарной помощи

Зеленский подтвердил лишение гражданства Корбана

Идущим на обмен военнопленным будут отменять наказание – ВР внесла изменения в УКУ и УПК

Рада поддержала закон об особом статусе поляков в Украине

Сенат США одобрил резолюцию с призывом объявить Россию спонсором терроризма

Все новости...
Литва
Польша и Литва готовы убеждать НАТО начать переговоры о вступлении Украины
РФ: литовский банк, обслуживающий калининградский транзит, планирует прекратить операции с Россией
Президент Литвы прибыл в Киев отметить День государственности
Последние новости
03:21
Reuters: РФ смогла захватить Чернобыль благодаря спецагентам, которых отправила туда еще в 2021 году
02:36
ВСУ уничтожили в Херсонской области четыре российских склада боеприпасов
01:41
Военные РФ похитили теплоход, чтобы переплывать Днепр у разрушенного Антоновского моста
01:00
Сумщина: Было 44 "прилета", россияне били с САУ
00:25
Погиб военный Глеб Бабич
23:51
В Ливан зашло судно с ворованным украинским ячменем
23:40
Украина может переломить ход войны – WP
23:19
Зеленский собирал Ставку: обсудили обеспечение вооружением
23:10
Подсанкционный глава ВТБ Костин владеет в Европе недвижимостью на миллионы - СМИ
23:04
США ищут доказательства вмешательства "повара Путина" в выборы – предлагают до $10 млн
Все новости...