Литва предоставит Украине 10 бронемашин, боеприпасы и антидроны

Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН, об этом Науседа объявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я так же не с пустыми руками приехал. Сегодня новый пакет – это амуниция (боеприпасы) и десять бронемашин. Мы скоро покажем антидроны, которые производятся в Литве. Мы знаем, что вам очень нужны эти системы", – сказал президент Литвы.

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Он заверил, что война в Украине никогда не будет для Литвы каким-нибудь простым настоящим.

"Мы не позволим и другим забыть и устать. Как на Западе, так и на Востоке. Мы будем прилагать все усилия, чтобы те, кто ответственен за преступления из России, чтобы они были наказаны",– подчеркнул он.

Отдельно он призвал украинские власти не останавливаться на осуществлении реформ.

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Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев в День украинской государственности. Там он вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому высшую награду Литвы – Орден Витовта Великого.

В речи перед Верховной Радой Науседа заверил, что Вильнюс будет и дальше добиваться на международной арене усиления санкционного давления на Россию и увеличения военной помощи Украине.