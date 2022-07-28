У районі Пісків росіяни при спробі штурму переодяглися у форму ЗСУ – Генштаб

Російські окупанти, щоб ввести в оману українських захисників, при штурмі у районі Пісків використовували польову форму ЗСУ з білими пов’язками на руках та ногах.

Джерело: Генштаб

Деталі: На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

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Водночас, ворог використав ЗРК для ударів з території Білорусі по об’єктах у Чернігівській області.

На Харківському напрямку противник не припиняє обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах багатьох населених пунктів.

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та селищу Кочеток. Також ворог задіяв авіацію поблизу Руських Тишків, а безпілотниками вів повітряну розвідку в районах Липців, Руської Лозової, Питомника, Малинівки, Чугуєва і Печенігів.

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На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії.

На Краматорському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Ствольною, реактивною артилерією та танками окупанти обстрілювали райони місцевих н.п. Авіаудари зафіксовано біля Серебрянки.

На Бахмутському напрямку ворог також обстрілював райони місцевих н.п. Окупанти завдали авіаударів біля Яковлівки, Покровського та Веселої Долини.

В районах Берестового та Нагірного, силами розвідувальних груп, окупанти безуспішно намагалися уточнити позиції наших військ.

Штурмом ворог частково покращив тактичне положення в напрямках н.п. Соледар та Вершина.

Зазнали невдачі спроби противника провести штурмові дії в напрямках н.п. Яковлівка, Бахмут та Семигір’я. Тут підрозділи ворога з втратами відійшли.

На Авдіївському напрямку, за підтримки танків, вогню ствольної та реактивної артилерії, противник відновив штурмові дії в напрямку Авдіївки та Пісків, успіху не мав, відійшов.

Порушуючи звичаї війни та з метою введення в оману, при штурмі в районі Пісків російські окупанти використовували польову форму ЗСУ з білими пов’язками на руках та ногах.

Також ворог обстрілював позиції ЗСУ в районах Олександрополя, Новобахмутівки, Веселого, Авдіївки... Завдав авіаудару біля Авдіївки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни здійснювали обстріли біля Мар’їнки, Катеринівки, Новомихайлівки, Павлівка та ще двадцяти населених пунктів. Завдав авіаударів неподалік Вугледара та Кам’янського.

Над Оріховом, Малинівкою та Ольгівським відзначено проведення повітряної розвідки безпілотним літальним апаратом типу "Елерон".

На Південнобузькому напрямку тривають обопільні обстріли у районах Нововознесенського, Потьомкиного, Високопілля та великої низки інших населених пунктів. Ворог завдав авіаудару біля Новопетрівки.

В акваторії Чорного та Азовського морів в готовності до застосування високоточної зброї перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Відзначається, що російські окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування ними цивільних об’єктів на території України, продовжують брехати про нібито розташування військових підрозділів в школах, лікарнях та церквах.