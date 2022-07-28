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В районе Песков россияне при попытке штурма переоделись в форму ВСУ – Генштаб

Мазуренко Алена Четверг, 28 июля 2022, 19:20
фото: Генштаб

Российские оккупанты, чтобы ввести в заблуждение украинских защитников, при штурме в районе Песков использовали полевую форму ВСУ с белыми повязками на руках и ногах.

Источник: Генштаб

Детали: На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация без существенных изменений.

В то же время враг использовал ЗРК для ударов с территории Беларуси по объектам в Черниговской области.

На Харьковском направлении противник не прекращает обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах многих населенных пунктов.

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову и поселку Кочеток. Также враг задействовал авиацию вблизи Русских Тишков, а беспилотниками вел воздушную разведку в районах Липцев, Русской Лозовой, Питомника, Малиновки, Чугуева и Печенегов.

На Славянском направлении враг производил огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии.

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На Краматорском направлении враг активных наступательных действий не вел. Ствольной, реактивной артиллерией и танками оккупанты обстреливали районы местных н.п. Авиаудары зафиксированы у Серебрянки.

На Бахмутском направлении враг также обстреливал районы местных н.п. Оккупанты нанесли авиаудары возле Яковловки, Покровского и Веселой Долины.

В районах Берестового и Нагорного, силами разведывательных групп, оккупанты безуспешно пытались уточнить позиции наших войск.

Штурмом враг частично улучшил тактическое положение по направлениям н.п. Соледар и Вершина.

Потерпели неудачу попытки противника произвести штурмовые действия в направлениях н.п. Яковлевка, Бахмут и Семигорье. Здесь подразделения врага с потерями отошли.

На Авдеевском направлении, при поддержке танков, огня ствольной и реактивной артиллерии, противник возобновил штурмовые действия в направлении Авдеевки и Песков, успеха не имел, отошел.

Нарушая обычаи войны и с целью введения в заблуждение, при штурме в районе Песков российские оккупанты использовали полевую форму ВСУ с белыми повязками на руках и ногах.

Также враг обстреливал позиции ВСУ в районах Александрополя, Новобахмутовки, Веселого, Авдеевки... Нанес авиаудар возле Авдеевки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях россияне совершали обстрелы возле Марьинки, Екатериновки, Новомихайловки, Павловка и еще двадцати населенных пунктов. Нанес авиаудары неподалеку от Угледара и Каменского.

Над Ореховом, Малиновкой и Ольговским отмечено проведение воздушной разведки беспилотным летательным аппаратом типа "Элерон".

На Южнобужском направлении продолжаются обоюдные обстрелы в районах Нововознесенского, Потемкиного, Высокополья и многих других населенных пунктов. Враг нанес авиаудар возле Новопетровки.

В акватории Черного и Азовского морей в готовности к применению высокоточного оружия находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Отмечается, что российские оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение ими гражданских объектов на территории Украины, продолжают врать о якобы расположении военных подразделений в школах, больницах и церквях.

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Темы: ГенштабВооруженные силы
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